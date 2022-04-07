'Дети во время войны быстро взрослеют': откровенный разговор с отцом мальчика, вдохновившего песней всю страну

Песня "Ой, у лузі червона калина" стала символом борьбы украинского народа с российскими захватчиками. А все благодаря трехлетнему Леону, который ее не просто исполнил, а запустил в сети целый флешмоб и растрогал страну. Вслед за мальчиком марш Сечевых стрелков начали исполнять украинские звезды, а пользователи соцсетей активно делятся видео с малышом.

Семья Бушей проживает в Ирпене. Как и многие другие украинские семьи, строила планы и делала все, чтобы их дети росли в мире и любви. Однако все изменила война. Жизнь разделилась на "до" и "после". Пришлось уехать из родного дома. Сегодня семья находится в безопасном месте, где маленький Лео и его старший братик Элвин чувствуют себя комфортно. Конечно, они уже не так, как раньше, реагируют на действительность, но родители верят, что после победы они снова будут улыбаться.

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OBOZREVATEL пообщался с отцом Леона Александром, который рассказал, как возникла идея записать песню, что думает о своей внезапной славе малыш и какие планы у семьи на будущее.

Как возникла идея записать песню

Песню "Ой, у лузі червона калина" мальчик услышал в соцсетях в исполнении лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Это настолько увлекло его, что Лео начал напевать ее везде. Отец решил пополнить семейный видеоархив и снял сына на камеру. Сначала идеи выкладывать ролик в сеть не было, однако, когда Хлывнюк попал под минометный обстрел, Александр решил поддержать его в больнице и опубликовать.

Сам Леон не воспринимает как-то особенно свою популярность. Он еще ребенок, поэтому живет по-прежнему и не задумывается над славой: поет песни, играет с братом.

Долгая дорога от родного дома

В настоящее время семья Бушей проживает в одном из сел в Хмельницкой области. Чтобы добраться туда, им пришлось выехать 24 февраля из Ирпеня в Васильков – через несколько дней бежали и оттуда. Дети хоть и слышали взрывы и самолеты, но обошлось все более-менее нормально.

Местные сразу взяли под свою опеку открытых и положительных гостей – регулярно передают деткам свежее молоко, творог. А сейчас все село гордится тем, что у них живет настоящая звезда.

"Нас прекрасно приняли в другом доме, предоставили все необходимое для жизни. Очень благодарим их за это. В Украине живут невероятные и непобедимые люди!" – рассказывает с улыбкой Александр.

Как маленький Лео растрогал даже полицейских

Недавно Леона посетили полицейские офицеры Хмельнитчины. Правоохранители привезли детям разные вкусности и поблагодарили мальчика за песню, которая поднимает боевой дух.

"Мы благодарны этой замечательной семье за столь хорошее воспитание деток и ждем новых хитов от Леона и его старшего братика. Верим в победу и надеемся, что семья вскоре сможет вернуться в свой родной Ирпень", – отметили в полиции.

Дети после войны быстро повзрослели

Когда началась война, дети не могли понять, что происходит. Старший сын задавал отцу вопросы, на которые ему трудно было найти ответы.

"Почему мы бежим куда-то, почему делаем все быстро, почему убегаем из Ирпеня? У них было очень много вопросов ко мне. Я с детьми всегда честен, и рассказал все, как есть. Элвин (старший сын) начал плакать, когда понял, что война – это угроза жизни, что неизвестно, когда это закончится", – вспомнил Александр.

Дети во время войны быстро взрослеют, у них меняется взгляд и мысли о мире.

"Если раньше они просыпались с утра с улыбками, мыслями о завтраке и планировали свои детские дела, то сейчас сразу прислушиваются, не летит ли самолет, не звучит ли сирена", – рассказывает отец.

О планах на "после Победы"

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, 79% украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, планируют вернуться. Семья Бушей – не исключение. Они уже строят планы, верят в наших воинов и знают, что будут обязательно праздновать Победу с родными.

"После войны мы вернемся домой. Отстроим и восстановим потерянное, дети начнут заниматься в музыкальной школе, как это планировалось до войны. Обязательно увидимся с родными и будем праздновать!" – рассказал Александр Буша.