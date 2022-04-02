Мальчик, спевший 'Ой, у лузі червона калина', стал звездой в сети. Видео

Маленький мальчик по имени Лео, который а капелла спел возле дома "Ой, у лузі червона калина" стал звездой в сети. Его "сольное выступление" уже показали по телевидению, а в Интернете ролик собирает миллионы просмотров.

Прославившись во всей Украине, малыш привлек к себе внимание не только растроганных соотечественников, но и работников правоохранительных органов. Ролик в Facebook OBOZREVATEL с полицией набрал около 2 млн просмотров и множество комментариев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На коротком видео видно, что два полицейских приехали на служебном авто в гости к Лео, чтобы передать ему несколько пакетов с вкусностями.

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И хоть малыш немного смутился перед взрослыми, в одиночестве он очень артистично исполняет известный гимн Сечевых Стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

Вдохновляющее пение маленького мальчика произвело настоящий фурор в сети. Ролик, где Лео сидит во дворе с палкой в руках и топочет в такт композиции, мгновенно разлетелся в сети.

"Маленький патриот. Как лучик солнышка в наше нелегкое время", "Будь счастлив в новой Украине", "Украина обречена на Победу, имея таких казаков", "Большое спасибо родителям за такое воспитание", "Маленький украинец, который поднял дух видимо всем нам без преувеличения", – говорится в комментариях.

Отметим, что маленький артист исполнил не оригинальную версию гимна Сечевых Стрельцов, а ремикс блогера-музыканта Дэвида Скотта, взявшего за основу исполнение лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, "присоединиться" к фронтмену захотели также звезды шоу-бизнеса, которые хором подхватили "Ой, у лузі червона калина". Каждый из артистов спел с места, где находится во время войны.

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