Травести-дива Монро показала себя без макияжа. Фото

Украинская актриса и травести-дива Монро показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Как заявила звезда, на фото она не использовала ретуш и фильтры.

Новый снимок Монро обнародовала на личной Instagram-странице. Она пошутила, что сняла себя "ню" – хотя на фотографии "голое" только ее лицо.

Знаменитость с юмором прокомментировала фото, заявив, что публикует его для "женихов".

"Где-то читала, что мужчинам нравятся девочки без боевого раскраса. Хотя, соответствовать чьим-то ожиданиям – глупо. Просто кадр симпотный. И я такая юная", – написала Монро.

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На фото первая травести-дива Украины позировала с платком на голове и в черном халате. Монро также показала массивную сережку с надписью "Love" (любовь).

В комментариях фанаты отметили, что звезда выглядит отлично. "Богиня", "Следующая "холостячка", "Такая молоденькая стала. Яркий макияж старит", – пишут пользователи социальной сети под постом.

Коротко о знаменитости:

Монро (она же Неугомонная Монро, Монритта) – украинская 43-летняя шоувумен, телеведущая, актриса, певица. Настоящее имя – Александр Федяев.

Родилась 13 января 1978 года в Киеве. Является первой артисткой, открыто заявившей о себе как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

Монро выпустила два музыкальных клипа, а также книгу под названием "Хорошо, что я не баба".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Монро резко прокомментировала заявление украинского хореографа Илоны Гвоздевой о танцорах с нетрадиционной ориентацией. Артистка отметила, что взгляды Гвоздевой гомофобные.

Танцовщица ранее обзывала представителей ЛГБТ сообщества психически нездоровыми. Потом она решила извиниться на камеру, но снова попала в скандал.