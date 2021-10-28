Травести-дива Монро жестко ответила на гомофобные взгляды Гвоздевой

Первая травести-дива Украины Монро резко прокомментировала заявление Илоны Гвоздевой о танцорах с нетрадиционной ориентацией. Артистка шокирована фактом, что когда-то сотрудничала с хореографом, который продвигает гомофобные взгляды.

Также дива спросила певца Melovin и организаторов проекта "Танці з зірками" на 1+1, комфортно ли им сотрудничать с "такими людьми". Реакцией на интервью с Илоной артистка поделилась в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Я ох*ела. Кто знал, что человек гомофоб и насколько недалек?", – написала Монро.

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В разговоре с Наталией Влащенко танцовщица поделилась, что мужчины, называющие себя гомосексуалами – психически нездоровые люди. По мнению Гвоздевой, они травмированы после неудачных отношений с первой любимой, мамой или другой женщиной.

Травести-дива вспомнила, что ей пришлось сниматься с танцовщицой в шоу "Мастер Шеф" на телеканале СТБ и что она теперь об этом сожалеет, ведь Илона транслирует гомофобные убеждения.

В конце Монро пожелала, чтобы украинцы быстрее прекратили травлю гомосексуалов и трансгендеров, ведь это разрушает их жизнь.

"Надеюсь, что я доживу до тех времен, когда гомофобия и трансфобия будет жестко осуждаться украинским обществом как позорное явление, разрушающее жизнь", – сказала певица

Напомним, что OBOZREVATEL сообщал о скандале Меловина с танцовщицей Гвоздевой из-за тренировок на шоу "Танці з зірками". Артист назвал ее двуличной, а хореограф пожаловалась, что ее даже не поблагодарили за поставленный номер.