Травести-дива Монро показала, как выглядела до перевоплощения в женщину. Архивные фото

Катерина Малай
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Травести-дива Монро показала, как выглядела до перевоплощения в женщину. Архивные фото

Украинская травести-дива Монро впервые продемонстрировала фото, которые много лет стеснялась. На архивных кадрах артистка позировала еще до превращения в женщину.

О том, какой она была в детстве и начале карьеры, певица вспомнила на шоу "Невероятная правда о звездах" на телеканале "СТБ". Также Монро рассказала, как одногруппники и преподаватели отнеслись к ее перевоплощению (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы),

Старые фотографии у эпатажной вокалистки сохранились со школьных и студенческих времен. На них будущая знаменитость изображена со светлыми короткими кудрями и в мужской одежде. В то время ее называли Александром Федяевым.

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Фото Монро из 11 класса

Монро рассказала, что была больше похожа на "активную лесбиянку", чем на среднестатистического мальчика. По словам артистки, возле нее часто останавливались машины с мужчинами, желающими познакомиться.

Студенческое фото

Впервые звезда начала воплощаться в женщину во время учебы в высшем учебном заведении, выступая в ночном клубе. Певица заканчивала работу под утро и уже через несколько часов сидела на парах, не до конца избавившись от макияжа.

Исполнительница вспомнила, что ни преподаватели, ни одногруппники не осуждали ее, хоть и "прекрасно понимали", чем занимается их студентка. В то время состоялась первая фотосессия Монро, которой она до сих пор стеснялась.

"Я долго держала это фото за другим фотографиям, потому что мне казалось, что я здесь страшненькая", – поделилась травести-дива.

Монро во время своей первой тематической фотосессии

Кратко о звезде:

Дева Монро – телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива и первая артистка, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Монро предстала перед подписчиками без макияжа, шутя, что ищет жениха. Подписчики звезды заявили, что отдадут кумира в руки только лучшего претендента.

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