Всемирно известные звезды за 45, которые боятся пластических операций. Фото

Шэрон Стоун, Кейт Уинслет и другие актрисы сторонятся искусственного вмешательства, даже учитывая морщины и близящуюся старость. Несмотря на то, что под нож пластических хирургов эти голливудские знаменитости никогда не ложились, они и сегодня могут похвастаться идеальной внешностью.

OBOZREVATEL сделал рейтинг голливудских звезд, которые ни разу не прибегали к услугам пластических хирургов.

Шэрон Стоун, 62 года

Шэрон Стоун в свои годы не сидит с внуками, а посещает тренажерный зал 5 раз в неделю и пользуется обычными кремами из аптеки. В отличие от своих коллег, она не хочет выглядеть как 20 лет назад, а старается сохранить свою красоту естественным путем. Правильное питание, регулярные тренировки и уход за кожей – в этом весь секрет красоты актрисы.

Джулия Робертс, 53 года

Знаменитая "красотка" в интервью не раз заявляла, что она – противница ботокса и пластических операций. При этом Робертс не скрывает, что помогает ей оставаться свежей и привлекательной в свои года. Так, актриса часто посещает косметолога, делает пилинги, маски с гиалуроновой кислотой, которые увлажняют эпидермис, и другие виды медицинских уходов.

Сальма Хайек, 54 года

Сальма Хайек признается, что хотя она и не раз хотела прибегнуть к помощи пластического хирурга, боязнь уколов и вида любых медицинских инструментов ввергает ее в шок. Актриса старается раскрывать свою красоту с помощью макияжа, прически и одежды, а не перекраивать в кабинете врача. На такой подход к своей внешности вдохновила ее бабушка, которая знала, как выглядеть блестяще в любом возрасте.

Моника Беллуччи, 56 лет

Моника Беллуччи по-прежнему притягивает восхищенные взгляды мужчин. Актриса уверена, что стареть надо с достоинством, поэтому даже не думает о подтяжке лица. В одном интервью Беллуччи поделилась, что боится не старости, а смерти. Ведь если она умрет, то не увидит, как вырастут ее дети.

Кейт Уинслет, 45 лет

Одна из самых ярых противниц пластики и инъекций красоты во всем Голливуде – звезда многих известных фильмов Кейт Уинслет. Она считает пластические операции и вмешательства извне в естественную красоту аморальными, а тех, кто делает подтяжки и лишается мимических морщин, – куклами. Ее мнение поддерживают коллеги и подруги по цеху Рейчел Вайс и Эмма Томпсон. Это трио борется за право женщин оставаться такими, какими их создала природа.

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