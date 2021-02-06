Звезды, которые стали жертвами пластической хирургии: фото до и после операций

Звезды мирового шоу-бизнеса зарабатывают не только талантом, но и собственным лицом. Поэтому часто им трудно воспринимать возрастные изменения. Осложнений во время операции и "нежелательных" последствий потерпели уже множество знаменитостей.

Несмотря на это, популярность косметической хирургии ежегодно растет. Чаще всего звезды делают подтяжку лица, пластику век и носа. OBOZREVATEL нашел жертв пластической хирургии, которых вряд ли когда-нибудь снова позовут на съемочную площадку.

В январе 2021 года 58-летняя актриса Деми Мур стала звездой показа итальянского дома моды Fendi. Внимание зрителей привлекло не так дизайнерское платье, как лицо актрисы, которое изменилось после неудачной пластической операции. В социальных сетях критиковали острые скулы Мур, а также слишком натянутую кожу подбородка.

Деми Мур имела не одно хирургическое вмешательство, но последнее стало очень неудачным.

Присцилла Пресли

Присцилла Пресли – единственная жена покойного Элвиса Пресли. Несколько лет назад голливудская актриса стала жертвой пластического хирурга-самозванца, который применял во время операций технический силикон.

Однако, вдова Пресли не разочаровалось в пластической хирургии и продолжила пагубное омоложение.

Мужчины также прибегают к хирургическим вмешательствам, чаще подобные трансформации не красят, а уродуют лицо. Например, Микки Рурк – американский актер и боксер, который в молодые годы отличался привлекательной внешностью. С годами актер замечал возрастные изменения и решил лечь под нож.

С каждым новым вмешательством лицо Микки приобретало еще более неестественных черт. Хирурги пытались исправить ситуацию, принимая актера на операции снова.

Среди украинских звезд также есть примеры трансформаций, которые изменили лица до неузнаваемости. Например, 55-летняя Таисия Повалий уже давно славится пластическими операциями и инъекциями молодости. Звезда никогда не общается на тему собственной внешности, однако фото и видеозаписи разоблачают правду.

Последние публикации исполнительницы в Instagram вызвали волну обсуждений и шок у поклонников на счет перевоплощения Таисии.

Вера Алентова

Известная советская актриса Вера Алентова всегда отличалась среди девушек привлекательной внешностью.

Со званием красавицы было трудно прощаться, поэтому звезда решила обратиться к пластическим хирургам. Первые попытки оказались успешными, а последующие операции были неудачными. Артистка кино изменилась до неузнаваемости.

После многочисленных инъекций, подтяжек кожи, коррекций подбородка и век – лицо Алентовой выглядит перетянутым, также заметна асимметрия. Вера – пример того, как эстетические оперативные вмешательства могут испортить внешность.

Джоселин Вильденштейн

Джоселин Вильденштейн – самая известная жертва пластической хирургии. Первую пластическую операцию женщина сделала еще в 70-х годах. Мужчина Джоселин любил кошек, тогда она решила стать похожей на кошку, но любимый не выдержал горе-красоту и ушел из семьи.

Несмотря на это, девушка продолжила эксперименты по трансформации. Светская львица подсчитала стоимость всех операций – искаженная внешность стоит 4 млн долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездных красавицах, которым изменение внешности стоило карьеры.