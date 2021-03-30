На чем ездят Том Хэнкс, Мадонна и другие знаменитости: дешевые авто суперзвезд

Неизвестно, что заставляет миллионеров и даже миллиардеров пользоваться доступными машинами, которые может себе позволить любой человек среднего класса. Но факт остается фактом.

И пока одни селебрити коллекционируют суперсовременные спортивные авто или, наоборот, бесценные раритетные машины, другие ездят на подержанных Volkswagen или Toyota. OBOZREVATEL узнал, кто из самых богатых знаменитостей ездит на копеечном авто.

Райан Гослинг (актер, состояние $70 млн) – Toyota Prius

Звезда "Ла-ла Лэнда" до сих пор водит старенькую гибридную Toyota Prius, хотя и топит за экологию. Его поклонники недоумевают, почему голливудский красавчик до сих пор не пересел на Tesla.

Райан Гослинг выбрал для себя Toyota Prius

Джулия Робертс (актриса, состояние $140 млн) – Toyota Prius

Несмотря на то, что состояние "Красотки" Джулии Робертс оценивается в два раза больше, чем у Гослинга, она ездит совершенно на такой же машине Toyota Prius серебристого цвета. И полностью довольна своим выбором.

Джулия Робертс ездит на Toyota Prius серебристого цвета

Мел Гибсон (актер, состояние $425 млн) – Smart Fortwo

Актер до сих пор ездит на компактном двухместном городском автомобиле, производство которого остановилось в 2006 году. В Украине такую машину можно приобрести буквально за одну тысячу долларов.

Мел Гибсон обожает свой мини-автомобиль Smart Fortwo

Кейт Мосс (модель, состояние $80 млн) – MG Midget

Супермодель ездит на старом авто британского автопроизводителя. Однако сейчас такие тяжело будет найти, поскольку эти машины выпускались с 1961 по 1979 год. Спорткар считался недорогим автомобилем и в свои лучшие дни, а сейчас его цена не превысит 9 000 евро.

Кейт Мосс ездит на спорткаре MG Midget

Дженнифер Лоуренс (актриса, состояние $110 млн) – Volkswagen Eos

Звезда "Голодных игр" решила не расставаться с простеньким кабриолетом гольф-класса от Volkswagen даже тогда, когда ее состояние перевалило за сотню миллионов долларов. В США эта модель очень популярна в качестве родительского подарка первокурсницам за их успехи в учебе.

Дженнифер Лоуренс решила не расставаться со старым Volkswagen Eos

Мадонна (певица, состояние $573 млн) – MINI Cooper

Состояние Мадонны недавно перевалило за полмиллиарда долларов, но несмотря на это, она все еще предпочитает скромные автомобили. Мадонна ценит подвижность и компактность, поэтому приобрела для себя надежный MINI Cooper.

Мадонна недавно приобрела надежный MINI Cooper

Том Хэнкс (актер, состояние $350 млн) – Fiat 126p

Эта малолитражка известна как "польский фиат". Эту машину и правда, можно встретить преимущественно в Польше. Том Хэнкс увидел Fiat 126p на съемках в Венгрии и безповоротно влюбился в него. Спустя некоторое время жители Бельско-Бяла решили подарить знаковый для них автомобиль голливудскому актеру, и он был безгранично счастлив.

Том Хэнкс влюбился в Fiat 126p и получил это авто в подарок от поклонников

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