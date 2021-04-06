Эти 5 звезд до начала карьеры ночевали на улице и голодали: теперь они могут позволить себе все

Добиться настоящего успеха трудно всем, однако порой людям судьба подбрасывает такие испытания, после которых это кажется просто невозможным.

Некоторым звездам на пути к всемирной славе пришлось пройти через эти испытания, жить под открытым небом и чистить унитазы. OBOZREVATEL сделал подборку всемирно известных актеров, которым в молодости было негде спать и нечего есть.

Сильвестр Сталлоне

Будущей звезде боевиков не везло с самого рождения. Еще во время родов Сильвестру повредили лицевой нерв, из-за чего его в последствии постоянно дразнили сверстники. В юности Сталлоне пошел работать швейцаром, чистильщиком клеток в зоопарке и даже согласился сняться в порноролике за 200 долларов. Это были вынужденные меры, поскольку его выселили на улицу за неуплату квартиры. Так, перед своим дебютом в фильме для взрослых Сталлоне 3 недели ночевал на улице.

Сильвестру Сталлоне пришлось сняться в порно, чтобы заплатить 200 долларов за аренду квартиры

Джим Керри

Семья Керри столкнулась с большими финансовыми проблемами, когда Джим еще был школьником. Отца будущего актера уволили с работы, а мать сошла с ума, поэтому ему с сестрами и братьями пришлось за деньги убирать в школе, мыть полы и унитазы. Некоторое время семья жила в автофургоне. После окончания школы Джим устроился охранником на сталелитейном заводе Дофаско. Позже Керри говорил, что если бы его карьера в шоу-бизнесе не удалась, то он по-прежнему бы работал на том заводе.

Так выглядел Джим Керри в 19 лет и сейчас

Опра Уинфри

Сейчас имя Опры знают все как первую в истории чернокожую женщину-миллиардера, а один из ее домов возглавляет рейтинг самых дорогих звездных особняков в мире. При этом, в детстве Уинфри была вынуждена носить платья из картофельных мешков из-за крайней нужды, которую испытывала ее семья. Также девочка не раз подвергалась домашнему насилию. Бабушка била ее палкой за любое неповиновение, а в 14 лет Опра забеременела, но ее ребенок не выжил.

Опра Уинфри в детстве делала кукол из кукурузных початков и брала у них интервью

Эминем

Эминем не ночевал на улице, но его детство и юность счастливыми не назовешь. Его отец бросил 18-летнюю мать во время беременности, поэтому она вместе с маленьким сыном долго скиталась по городам штатов в поисках лучшей жизни. Однажды они осели в Детройте в афроамериканском квартале. Там над юным Маршаллом Брюсом Мэтерсом III (настоящее имя Эминема) постоянно издевались и смеялись над его увлечением рэпом. Сейчас он считается одним из самых продаваемых артистов в мире.

Эминем в 18 лет и сейчас

Дом детства Эминема (рэпер поместил фото этого дома на обложку одного из своих альбомов) и один из особняков певца, который он приобрел, став известным

Крис Пратт

Звезда фильмов "Стражи Галактики", "Мир юрского периода" и "Пассажиры" когда-то жил в простеньком автофургоне и даже не мечтал о богатстве. Его молодые годы прошли за продажей билетов, после чего он начал работать стриптизером. Некоторое время Крис жил в палатке прямо на улице, пока его не заметили и не позвали на съемки в сериале.

Автофургон, в котором жил Крис Пратт до того, как стал знаменитым, и как выглядит актер сейчас

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