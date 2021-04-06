Ці 5 зірок до початку кар'єри ночували на вулиці й голодували: тепер вони можуть дозволити собі все

Досягти справжнього успіху важко всім, проте часом людям доля підкидає такі випробування, після яких це здається просто неможливим.

Деяким зіркам на шляху до всесвітньої слави довелося пройти через ці випробування, жити просто неба й чистити унітази. OBOZREVATEL зробив добірку всесвітньо відомих акторів, яким у молодості було ніде спати й нічого їсти.

Сильвестр Сталлоне

Майбутній зірці бойовиків не щастило від самого народження. Ще під час пологів Сильвестру пошкодили лицьовий нерв, через що його надалі постійно дражнили однолітки. В юності Сталлоне пішов працювати швейцаром, чистильником кліток у зоопарку і навіть погодився знятися в порноролику за 200 доларів. Це були вимушені заходи, оскільки його виселили на вулицю за несплату квартири. Так, перед своїм дебютом у фільмі для дорослих Сталлоне 3 тижні ночував на вулиці.

Сильвестру Сталлоне довелося знятися в порно, щоб заплатити 200 доларів за оренду квартири

Джим Керрі

Сім'я Керрі зіткнулася з великими фінансовими проблемами, коли Джим ще був школярем. Батька майбутнього актора звільнили з роботи, а мати збожеволіла, тому йому з сестрами і братами довелося за гроші прибирати в школі, мити підлогу й унітази. Деякий час сім'я жила в автофургоні. Після закінчення школи Джим влаштувався охоронцем на сталеливарному заводі Дофаско. Пізніше Керрі говорив, що якби його кар'єра в шоу-бізнесі не вдалася, то він, як і раніше, працював би на тому заводі.

Такий вигляд мав Джим Керрі в 19 років і зараз

Опра Вінфрі

Зараз ім'я Опри знають усі як першої в історії чорношкірої жінки-мільярдера, а один із її будинків очолює рейтинг найдорожчих зіркових маєтків у світі. Водночас у дитинстві Вінфрі була змушена носити сукні з картопляних мішків через крайню злиденність, яку переживала її сім'я. Також дівчинка неодноразово піддавалася домашньому насильству. Бабуся била її палицею за будь-яку непокору, а в 14 років Опра завагітніла, але її дитина не вижила.

Опра Вінфрі в дитинстві робила ляльок із кукурудзяних качанів і брала в них інтерв'ю

Емінем

Емінем не ночував на вулиці, але його дитинство і юність щасливими не назвеш. Його батько покинув 18-річну матір під час вагітності, тому вона разом із маленьким сином довго поневірялася по містах штатів у пошуках ліпшого життя. Одного разу вони оселились у Детройті в афроамериканському кварталі. Там із юного Маршалла Брюса Метерса III (справжнє ім'я Емінема) постійно знущалися і сміялися з його захоплення репом. Зараз він вважається одним із найбільш продаваних артистів у світі.

Емінем у 18 років і зараз

Будинок дитинства Емінема (репер помістив фото цього будинку на обкладинку одного зі своїх альбомів) і один із маєтків співака, який він придбав, ставши відомим

Кріс Пратт

Зірка фільмів "Вартові Галактики", "Світ юрського періоду" і "Пасажири" колись жив у простенькому автофургоні й навіть не мріяв про багатство. Його молоді роки пройшли за продажем квитків, після чого він почав працювати стриптизером. Деякий час Кріс жив у наметі просто на вулиці, поки його не помітили й не покликали на зйомки в серіалі.

Автофургон, у якому жив Кріс Пратт до того, як став знаменитим, і який вигляд має актор зараз

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