Андро, деми, бисексуалы и другие: гид по сексуальным ориентациям

Последние годы ориентация вышла за рамки традиционных категорий. Многие сталкивались с новыми терминами, но мало кто до конца понимал их значение.

Так, приложения для знакомств предлагают выбрать одну из 20 сексуальных ориентаций при регистрации, а медицинский портал Healthline предлагает целых 46 вариантов. OBOZREVATEL рассказывает о самых распространенных.

Гетеросексуальность

Гетеросексуалы – это те, кого во всех смыслах (сексуально, романтически и эмоционально) привлекают люди противоположного пола. Их также называют "натуралами".

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Гомосексуальность

Приставка "гомо" идентифицирует людей, которых влечет к персонам того же пола. Женщин-гомосексуалов принято сейчас называть лесбиянками, а мужчин – геями.

Бисексуальность

Бисексуалы могут испытывать романтическое и/или сексуальное влечение к людям разных гендеров. Это те люди, у которых были отношения как с женщинами, так и с мужчинами. Но есть бисексуалы, у которых не было вообще отношений за всю жизнь, но при этом человек испытывает влечение к представителям обоих полов.

Таких людей больше, чем гомосексуалов. Из-за этого появились новые понятия, касающиеся этой ориентации. Так, бифобия – это пренебрежительное отношение к би-людям и их проблемам (говорить: "бисексуалы хорошо устроились" – это бифобия), а би-кьюриоус – это те люди, которые еще не уверены, что они "би", поэтому они занимаются исследованием своего интереса к разным полам и гендерам.

Андросексуальность и гиносексуальность

Андросексуалы и гиносексуалы – это люди, которых привлекают не персоны определенного пола, а их черты. Так, первые испытывают сексуальную тягу к мужественным партнерам (это может быть и мужчина, и женщина, и трансперсона), а вторых привлекает в других женственность, то есть, феминные черты.

Асексуальность

Асексуалы вообще не испытывают сексуального влечения. При этом они, как и другие представители "нетрадиционных" сексуальных ориентаций, подвергаются критике со стороны общественности, поскольку многие считают, что асексуальность связана с проблемами со здоровьем. Но это не так.

Асексуалы – это не импотенты, у них может быть в норме тестостерон и другие гормоны, отвечающие за сексуальность и либидо, но при этом они просто не испытывают никакого интереса к сексу и не подавляют свои желания. Их интерес к человеческому телу – это скорее любопытство. Таким людям нравится изучать своего партнера без интимной близости.

Асексуалов не стоит путать с представителями сексуальной ориентации секс-аверс – теми, кто активно отказывается от любых форм сексуального удовлетворения, и купиосексуалами, которые не испытывают влечения ни к кому, однако готовы вступать в сексуальные отношения.

Демисексуальность

Для демисексуалов на первом месте эмоциональная привязанность. Именно это чувство заставляет у них "включаться" романтическое и сексуальное влечение. Поэтому отношения с демисексуалами начинаются не с поцелуев и романтических действий другого характера, а с дружбы.

Сколиосексуальность и сетеросексуальность

Это люди, которых на романтическом, эмоциональном и сексуальном уровнях привлекают персоны, которые не относят себя к одному гендеру или являются транслюдьми. При этом сколиосексуалы – люди определенного гендера или пола, а сетеросексуалы – небинарные персоны.

Это только самые распространенные сексуальные ориентации в мире. Есть еще грэйсексуалы – "неопределившиеся", они испытывают непонятное и редкое влечение к кому-то, но сами до конца не разобрались, к кому именно.

Также есть либидоисты – люди, которые не испытывают сексуального влечения к людям, но у них есть желание, удовлетворяемое через мастурбацию (в отличие от аутосексуалов, которые как раз испытывают влечение к себе, но им необязательно заниматься мастурбацией для удовлетворения желания).

OBOZREVATEL ранее рассказывал, кто такие квир-люди, пансексуалы и полиаморы на примере знаменитостей. Многие зарубежные звезды являются представителями ЛГБТ-сообщества. Они открыто встречаются как с представителями своего пола, так и противоположного.