Солистка группы KAZKA призналась, что она квир

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сделала откровенное признания и заявила, что она квир человек, который относится к сексуальным меньшинствам, и чья сексуальность отличается от общественного большинства.

По словам артистки, она поддерживает все меньшинства, прайды и квир-людей, говориться в программе "Світське життя". Кроме того, она заявила, что такую хрупкую часть нашего общества нужно беречь.

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди – люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", – заявила Зарицкая.

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Помимо этого, знаменитость также прокомментировала каминг-аут MELOVINа, который на музыкальном фестивале Atlas Weekend поцеловал сначала девушку, которая является лесбиянкой, а затем слился в страстном поцелуе с парнем. Как оказалось, артистка знала об его ориентации гораздо раньше, чем певец объявил публике.

"Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, и я знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. MELOVIN – очень смелый человек. Чем больше таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально", – говорила Александра.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицкая – украинская певица, солистка группы KAZKA, участница шоу "Голос країни" и "Х-фактор". В 2018 году коллектив принял участие в украинском национальном отборе на "Евровидение-2018", заняв 15 место.

Ранее OBOZREVATEL писал об украинских артистах, которые совершили каминг-аут. Так, среди них MELOVIN, травести-дива Монро, певица Зианджа (ранее была известна, как Борис Апрель) и другие.