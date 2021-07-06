MELOVIN – о своем каминг-ауте: бисексуальность не порок. Видео

MELOVIN (Константин Бочаров) во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве во вторник, 6 июля, прокомментировал свой каминг-аут – признание о бисексуальности. Парень сказал, что главное – это любовь.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Отметим, что о смелом поступке украинец высказался в перерыве между песнями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вчера у нас был такой "небольшой" каминг-аут", – сказал популярный певец под крики аудитории. Исполнитель поблагодарил зрителей, которые в знак поддержки принесли на его выступление ЛГБТ-флаг.

"Называется, признался всему миру, что все же таки бисексуал", – пошутил MELOVIN.

Он подчеркнул, что "бисексуальность не порок". "Так вот, друзья: главное – это любовь, главное – это когда идут мурашки, главное – это когда встает просто так", – сказал певец.

Напомним, 24-летний украинский певец днем ранее совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Он развернул радужный флаг на сцене и поцеловался на глазах у множества фанатов – сперва с девушкой, а потом с парнем.

Позже MELOVIN поделился этим видео в соцсетях и возмутился тем, что момент с его поцелуем был изъят из прямого эфира.

Ранее наше издание рассказывало, из каких шоу началась карьера MELOVIN. В свое время певцу пришлось потрудиться, чтобы достичь знаменитости.

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