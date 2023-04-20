Том Круз, Виктория Бекхэм и другие: пять звезд, которые изменились до неузнаваемости. Фото на пике славы и сейчас

Слава и деньги меняют людей. Только в одном случае огромные гонорары превращают знаменитостей в секс-символов и любимчиков аудитории, а с другими играют злую шутку. Мадонна и Рене Зеллвегер явно перестарались с "трансформацией", а вот Виктории Бекхэм возраст пошел на пользу.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию известных личностей, которые поразили фанатов изменениями внешности. Некоторых из них и правда не узнать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Том Круз

Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" Том Круз 20 лет назад был идеалом мужской красоты. Николь Кидман, которая была замужем за звездой в его "золотые годы", завидовали все представительницы прекрасного пола. Однако с годами он потерял былой шарм. Сначала Круз заметно поправился и удивил публику пухлыми щечками, а спустя какое-то время резко похудел. Сейчас же 60-летний актер гордится своей формой и продолжает исполнять главные роли в кино.

Виктория Бекхэм

Жена известного футболиста Дэвида Бекхэма с годами только хорошеет. Ранее она не могла похвастаться точеными чертами лица и подтянутым телом, но сейчас 49-летняя бизнес-вумен буквально сияет на каждой красной дорожке и мероприятии. И это после четырех родов.

Мадонна

64-летняя Мадонна не может смириться со своим возрастом. Легенда старается продлить молодость как можно дольше, но иногда результат получается очень пугающим. Вспомним, как она шокировала зрителей своим неузнаваемым лицом на "Грэмми-2023". Тогда ее сравнили с "Пилой" и раскритиковали за пластику. Однако нам нужно войти в ее положение, так как отношения с 29-летним бойфрендом требуют усилий.

Тори Спеллинг

Своей копной белокурых волос, большими глазами и сияющей улыбкой калифорнийка Тори Спеллинг свела с ума многих мужчин, когда появилась в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". С тех пор она совершила огромное количество манипуляций со своей внешностью, начиная от ринопластики, заканчивая липосакцией и увеличением груди. Сейчас же 49-летнюю актрису тяжело отличить от Ким Кардашьян и других ее сестер, которые, как две капли воды, похожи друг на друга.

Рене Зеллвегер

Популярность американской актрисе принесла роль Бриджит Джонс, для которой ей пришлось набрать 14 килограммов. Фильм вышел на большие экраны в 2001 году, когда знаменитости было 32 года. Тогда мы видели пышную блондинку с живой мимикой и румяными щечками. Но с годами Рене превратилась в жертву пластического хирурга, хотя сама она отрицает тот факт, что прибегала к услугам профессионалов. К слову, многие фанаты звезды обратили внимание, что она изменилась до неузнаваемости.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, какие звезды отвоевали второй шанс и победили рак. Эти знаменитости стали вдохновляющим примером для многих поклонников, которые также столкнулись с онкологией. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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