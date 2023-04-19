Отвоевали второй шанс! Пять знаменитостей, которые победили рак. Фото

Жизнь знаменитостей только кажется сказочной и насыщенной, но никто из публичных людей, какими бы состояниями, славой и влиянием они не обладали, не застрахован от болезней. Многие звезды ушли из жизни из-за рака, но есть и такие, которые сумели победить болезнь, продолжив сниматься в кино или выступать на сцене.

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OBOZREVATEL решил рассказать о таких случаях. Эти артисты стали вдохновляющим примером для многих фанатов, которые также столкнулись с онкологией, не опускать руки, а продолжать бороться за свою жизнь и здоровье.

Роберт де Ниро

Обладатель двух статуэток "Оскар" знает, что такое борьба с онкологией. В 2003 году у звезды культовых кинолент "Крестный отец", "Таксист", "Стажер" и других был диагностирован рак простаты на ранней стадии. На тот момент ему было 60 лет. Роберт де Ниро прошел курс лечения. А уже в 2011-м он в шестой раз стал папой. Что примечательно, в 2003 году от рака умер отец актера. Кинолегенда признается, что от части винит себя в его смерти, ведь не настоял на более агрессивном лечении.

Шеннен Доэрти

Звезда культового сериала "Зачарованные" ("Все женщины ведьмы") в 2015 году узнала, что у нее рак молочной железы. Актриса перенесла мастэктомию, курс химиотерапии и радиотерапию. На время онкология отступила, но уже в 2020-м Доэрти сообщила, что у нее случился рецидив и теперь у нее четвертая стадия.

Синтия Никсон

Звезда еще одного культового сериала "Секс в большом городе" повторила судьбу своей героини Миранды Хобс. По сюжету у нее диагностировали рак груди, а вскоре и сама актриса столкнулась с этим страшным недугом. Диагноз Синтии Никсон поставили в 2006 году. Это не стало для нее шоком, ведь с раком груди боролась и ее мать. Обе женщины сумели успешно побороть болезнь. А знаменитость сейчас активно помогает женщинам, которые переживают подобный опыт. Она стала послом фонда по борьбе с раком молочной железы.

Бен Стиллер

Всемирно известный актер, который, к слову, активно поддерживает Украину и даже приезжал в Киев во время полномасштабной войны, узнал о своем страшном диагнозе в 2014 году. У него диагностировали рак простаты. На тот момент ему было 48 лет. "Для меня это было как гром среди ясного неба. Я был напуган. Это остановило все в моей жизни, ведь я не мог планировать съемки в фильме, так как не знал, что будет дальше", – признавался Стиллер. К счастью, рак был обнаружен вовремя, поэтому лечение было очень быстрым и успешным. Кстати, актер лечился у того же хирурга, что и Роберт де Ниро. Тот поддерживал коллегу на протяжении всей болезни, ведь сам знал, каково это.

Кристина Эпплгейт

В августе 2008 года звезда сериалов "Друзья", "Женаты и с детьми", "Мертв для меня" и других известных проектов сообщила, что у нее обнаружили рак молочной железы. Актрисе пришлось перенести двойную мастэктомию. Позднее она решилась также на удаление яичников и фаллопиевых труб. Рак груди пережила и мать актрисы. Эпплгейт после выздоровления открыла фонд для сбора средств, которые помогут пациентам с высоким риском покрыть расходы на МРТ, чтобы те могли вовремя обнаружить онкологию. Недавно у знаменитости диагностировали другую болезнь – рассеянный склероз. Из-за него она приняла решение уйти из кино.

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