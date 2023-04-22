Путинист Киркоров попал в громкий скандал из-за 'пикантного' видео с мужчиной: россияне требуют наказания

Известный российский певец Филипп Киркоров, который в последнее время заметно сходит с ума, меняя свою внешность до неузнаваемости, попал в громкий скандал из-за своего недавнего концерта в Санкт-Петербурге. На нем путинист решил продемонстрировать свои танцевальные навыки и закинул ногу на одного из артистов шоу-балета мужского пола. Россияне тут же заметили в "чрезмерно пикантном" движении пропаганду гомосексуализма, поэтому потребовали наказать "короля эстрады".

Видео дня

Так, юрист Максим Суров обратился в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить выступление Киркорова, а также всю его концертную программу на предмет пропаганды ЛГБТ. Скандальное видео распространил ряд российских Telegram-каналов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Киркоров является кумиром для многих людей – от мала до велика. И некоторые сочтут, что это нормально. Поэтому здесь надо проверять все от и до", – объяснил юрист.

Помимо самого движения, которое вызвало такой небывалый резонанс в стране-террористке, гомофобно настроенные россияне беснуются из-за латексных костюмов артистов и непосредственно Киркорова. Странно, что "нетрадиционные" наряды звезды стали беспокоить публику только сейчас.

Скандал прокомментировал и адвокат певца Александр Добровинский. По его мнению, надзорные органы в итоге откажутся проверять Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Защитник путиниста не видит в этом состава указанного нарушения.

Тем временем комментаторы в российских пабликах не прекращают поливать Бедросовича грязью. Какие только "изощренные" оскорбления не прилетали в его адрес.

"Старый пе**ик он, а не артист", "Так а для каких людей он является кумиром? Для таких больных, как он сам?", "Этого глиномеса давно пора выгнать со сцены", "Он сам ходячая пропаганда ЛГБТ", "Гадость", – пишут россияне под новостью о путинском приспешнике.

Ранее OBOZREVATEL писал, что незадолго до 56-летия Филипп Киркоров решил кардинально изменить внешность и обратился к пластическому хирургу. Фанаты путиниста точно знают, что в клинике артисту сделали рельефный торс и несколько подтяжек на лице, однако на недавнем концерте артист похвастался еще одним изменением в теле – упругими ягодицами.

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