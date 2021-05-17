Тодоренко похудела на 20 кг и поделилась секретами

Украинская певица Регина Тодоренко рассказала, что после родов ей удалось похудеть на 20 кг. По словам артистки, рожать она шла с весом 74 кг, а уже дома была 67 кг. Спустя три месяца исполнительница увидела на весах 60.

Об этом Тодоренко написала на своей странице в Instagram. Так, первое, на что певица советует обратить внимание, – это питание. По ее мнению, оно должно быть сбалансированным. Кроме того, у знаменитости был режим – прием пищи каждые 4 часа и перекусы. А с 22:00 до 7:00 только вода, чай и хлебцы по желанию.

Как рассказала артистка, она прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, а также запеченные, на пару и отварные продукты, но без сахара.

"Очень важно удалить из своего рациона соусы, добавки, сладкие приправы. Лично я дико грешила поеданием круассанов, потому что очень люблю, соответственно, мое восстановление длилось дольше, чем могло", – сказала Тодоренко.

Уже после кормления грудью певица начала практиковать интервальное питание 8-14: 10 часов ешь, 14 часов пьешь воду, чай. Как оказалось, дома звезде удавалось придерживаться такого питания, но на работе было сложно.

Также через полтора года после родов в жизнь исполнительницы вернулся спорт. Она начала заниматься фигурным катанием, а нагрузку увеличивала постепенно.

"Сначала 1 час, через 2 месяца по 4-5 часов в день. Тренировки стабильно 3-4 раза в неделю, иногда 5. В первые 2 месяца тренировок я скинула 7 кг и весила 53 кг. Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой, мне комфортнее в весе 55 кг, но они быстро вернулись на отдыхе", – отметила Тодоренко.

Кроме того, знаменитость делает регулярные массажи – один раз в неделю и баня один раз в месяц. Из домашнего ухода певица предпочитает ванны Thalion и кофейный скраб. На данный момент Тодоренко продолжает питаться правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Джамала рассказала, что с помощью правильного питания смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.