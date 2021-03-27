Тодоренко обстригла длинные волосы на камеру. Видео

Украинская телеведущая и певица, которая вот уже несколько лет как покоряет РФ, Регина Тодоренко показала на камеру, как обстригла самостоятельно свои длинные локоны. Звезда отрезала более 30 см волос.

На странице в Instagram Тодоренко опубликовала видео своего преображения. Так, во время отдыха в Дубае ведущей захотелось кардинально сменить имидж и она отправилась в парикмахерскую (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Потрясающий мастер из Дубаи вручил мне ножницы и сказал: "Cut it!". Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5!" – рассказывала в фотоблоге знаменитость.

Звезда призналась, что для нее это настоящий подвиг, поскольку последний раз она кардинально меняла прическу еще будучи совсем юной – в 7 лет.

"Состригла все ненужное! И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам", – сообщила поклонникам артистка.

Результатом перевоплощения Тодоренко пообещала поклонникам поделиться чуть позже и отметила, что такой ее еще никто не видел.

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