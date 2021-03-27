Тодоренко обстригла длинные волосы на камеру. Видео

Obozrevatel
Obozrevatel
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Тодоренко обстригла длинные волосы на камеру. Видео

Украинская телеведущая и певица, которая вот уже несколько лет как покоряет РФ, Регина Тодоренко показала на камеру, как обстригла самостоятельно свои длинные локоны. Звезда отрезала более 30 см волос.

На странице в Instagram Тодоренко опубликовала видео своего преображения. Так, во время отдыха в Дубае ведущей захотелось кардинально сменить имидж и она отправилась в парикмахерскую (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Потрясающий мастер из Дубаи вручил мне ножницы и сказал: "Cut it!". Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2 см, а 5!" – рассказывала в фотоблоге знаменитость.

Регина Тодоренко показала, как на камеру отрезает свои длинные локоны.

Звезда призналась, что для нее это настоящий подвиг, поскольку последний раз она кардинально меняла прическу еще будучи совсем юной – в 7 лет.

"Состригла все ненужное! И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши, которых легче вычесывать из коротких волос. И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам", – сообщила поклонникам артистка.

Результатом перевоплощения Тодоренко пообещала поклонникам поделиться чуть позже и отметила, что такой ее еще никто не видел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Регина Тодоренко предстала в совершенно новом образе, кардинально изменив цвет волос. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует с ярким макияжем в платье молочного цвета.

  • Тодоренко показала "постельное" фото с мужем. Она опубликовала фотографию, на которой обнаженной лежит на кровати под белоснежным одеялом.

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