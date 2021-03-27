Тодоренко обстригла довге волосся на камеру. Відео

Obozrevatel
Obozrevatel
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Тодоренко обстригла довге волосся на камеру. Відео

Українська телеведуча і співачка, яка ось вже кілька років як підкорює РФ, Регіна Тодоренко показала на камеру, як обстригла самостійно свої довгі локони. Зірка відрізала більше ніж 30 см волосся.

На сторінці в Instagram Тодоренко опублікувала відео свого перетворення. Так, під час відпочинку в Дубаї ведучій захотілося кардинально змінити імідж і вона вирушила в перукарню (щоб переглянути відео, доскролльте новину до кінця).

"Приголомшливий майстер з Дубаї вручив мені ножиці і сказав:" Cut it! ". Для мене було важливо самій зробити цей крок. Хтось дозволяє собі змінюватися щомісяця, а я іноді після підстригання кінчиків плакала в туалеті, а один раз у мене навіть трапилася істерика, коли майстер прибрати не 2 см, а 5! " – розповідала в фотоблозі знаменитість.

Регіна Тодоренко показала, як на камеру відрізає свої довгі локони.

Зірка зізналася, що для неї це справжній подвиг, оскільки останній раз вона кардинально змінювала зачіску ще будучи зовсім юною – в 7 років.

"Зістригли все непотрібне! І тепер я вільна. Не повірите, але останній раз я кардинально змінювалася 23 роки тому! В 7 років перед школою мені зробили стрижку каре, і то однією з причин стали воші, яких легше вичісувати з короткого волосся. І ось вчора я зрозуміла, що настав час, я готова до змін ", – повідомила шанувальникам артистка.

Результатом перевтілення Тодоренко пообіцяла шанувальникам поділитися трохи пізніше і зазначила, що такою її ще ніхто не бачив.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Регіна Тодоренко з'явилася в абсолютно новому образі, кардинально змінивши колір волосся. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує з яскравим макіяжем в сукні молочного кольору.

  • Тодоренко показала "постільне" фото з чоловіком. Вона опублікувала фотографію, на якій оголеною лежить на ліжку під білосніжною ковдрою.

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