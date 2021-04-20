Ткаченко – о попытке России украсть украинский борщ: это в духе кремлян более сотни лет

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в России в очередной раз пытаются присвоить себе национальное украинское блюдо – борщ.

Таким образом чиновник отреагировал на проект Google Arts & Culture под названием "Раскуси Россию", в котором представили "русские блюда, вошедшие в историю". Соответствующий пост Ткаченко опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам мужчины, Россия "выдает желаемое за действительное".

"Еще "Раскуси Россию" предлагает иностранцам отправиться в гастрономический тур по России. Интересно, а туры в захваченную Южную Осетию за пирогами будут? Или в Крым – за блюдами преследуемых крымских татар? Или в захваченные части Донецкой и Луганской областей, где варят прекрасный борщ?" – написал министр.

Ткаченко отметил, что борщ – это этническое украинское блюдо, а присваивать территории, прошлое, этносы – "в духе кремлян уже более сотни лет".

Чиновник добавил, что Министерство культуры и информационной политики противостоит всем фейкам о "достижениях" россиян, когда они "пытаются их украсть у Украины".

"Именно поэтому "культура приготовления украинского борща" представлена нами на рассмотрение, как нематериальное наследие ЮНЕСКО. Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!" – подытожил Ткаченко.

Напомним, ранее руководство Michelin извинилось за то, что в их пресс-релизе о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам борщ был назван "российским". В него были внесены изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры из "Отрядов Путина" записали новое обращение, которое на этот раз посвящено теме борща. Его они назвали "исконно русским блюдом".