Украина подала заявку на внесение борща в наследие ЮНЕСКО

Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Инициатором выступил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Сейчас досье "Культура приготовления украинского борща" направили в Париж. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Мы стали еще ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Финишная прямая. Украинский борщ – украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Достаточно манипулировать и на почве "русскости" борща, потому что правду не изменишь. Борщ – наш", – написал Ткаченко.

На странице в Facebook МИД отметили, что это важный процедурный шаг, который является началом формального продвижения на международном уровне украинского блюда.

"Это перспектива нескольких лет, ведь рассмотрение досье проходит раз в два года!" – добавили в министерстве.

Напомним, ранее стало известно, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины по рекомендации Экспертного совета при Министерстве культуры и информационной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда фильмов для взрослых Саша Грей вызвала неоднозначную реакцию своих подписчиков постом о борще, который проиллюстрировала образом шоколадки "Аленка" на фоне Кремля.