В "Отрядах Путина" назвали борщ "исконно русским блюдом", которое еще "деды варили". Видео
Пенсионеры из "Отрядов Путина" записали новое обращение, которое на этот раз посвящено теме борща. Его они назвали "исконно русским блюдом".
Запись опубликована на YouTube-канале "Отряды Путина Soc Sprav". Некоторые из них заявили, что в России борщ "намного вкуснее", чем в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Борщ наш русский очень вкусный и всем нравится. Я была на Украине… на вид он некрасивый и вкус не тот. Наш намного лучше. Ну они тоже борщом называют свой борщ, но они разные и по вкусу, и по виду", – сказала одна из активисток.
Другая заявила, что считает борщ "нашим национальным блюдом". Еще одна пенсионерка добавила, что он "исконно русский": "Наши деды его варили".
"Это самый настоящий наш кубанский борщ, не украинский", – сказала одна из активисток.
Напомним, что ранее руководство Michelin извинилось за то, что в их пресс-релизе о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам борщ был назван "российским". В него были внесены изменения.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подала заявку в ЮНЕСКО на внесение украинского борща в список нематериального культурного наследия.