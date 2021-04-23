Тина Кароль рассказала о личной победе в новом альбоме. Видео

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно выпустила альбом под названием "Красиво", заявила, что снова начала писать песни и считает это событие своей личной победой.

Такими подробностями знаменитость поделилась в интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1". По словам Кароль, в какой-то момент она "внутри замолчала". Артистка могла петь, вдохновлять людей, но не писать тексты, поэтому ей приходилось покупать песни (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я почувствовала, что пришло время... И, возможно, только сейчас я отпускаю свое прошлое", – подытожила Тина.

Напомним, что 2 апреля Тина Кароль выпустила альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, среди которых "Это любовь", "Хороший парень", "Любовники" и другие. Артистка призналась, что написала его за полтора месяца в соавторстве с композитором Аркадием Александровым.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль призналась, что она "влюблена как дура" и находится в этом состоянии периодически. Певица добавила, что любит испытывать это чувство, ведь оно становится для нее вдохновением в творчестве.