Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"

Украинская певица Тина Кароль выпустила новый альбом под названием "Красиво". Он состоит из семи песен, большинство из которых публика услышала впервые.

Свое творение артистка презентовала на личной странице в Instagram, опубликовав фото обложки альбома. На ней Кароль позировала лежа на полу в эффектном белом платье (чтобы прослушать, проскролльте до конца страницы).

"Долгожданная премьера! Наслаждайся альбомом "Красиво". Спасибо всем и каждому, что вдохновляли меня. Спасибо команде за красивую реализацию", – прокомментировала певица.

Кроме того, знаменитость сообщила, что новый альбом можно уже прослушать в свободном доступе на всех стриминговых платформах.

Это любовь

Хороший парень

Скандал

Любовники

Красиво

Девочка

Бегу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.