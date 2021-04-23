Тина Кароль призналась, что влюблена "как дура". Видео

Популярная украинская певица и актриса Тина Кароль заявила, что она "влюблена как дура" и находится в этом состоянии периодически.

Такое откровение знаменитость сделала в своем недавнем интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она добавила, что любит испытывать это чувство, ведь оно становится для нее вдохновением в творчестве.

"Я влюблена как дура, но это классно, я люблю это состояние. Я нем пребываю периодически, даже если никому об этом не рассказываю", – произнесла исполнительница.

Отметим, что на вопросы, касающиеся личной жизни, артистка отвечает крайне редко. Она не любит говорить на подобные темы, поэтому фанатам только остается подогревать слухи о ее возможном романе с молдавским певцом и композитором Даном Баланом, который был наставником вокального талант-шоу "Голос страны".

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