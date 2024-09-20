Тина Кароль перепела на украинском хит 'Скандал', хотя раньше отказывалась переводить старые песни. Видео

Известная исполнительница Тина Кароль перепела на украинском свой русскоязычный хит "Скандал" в туре в поддержку нового альбома "Лірика". 39-летняя артистка, ранее отказывавшаяся переводить старые песни, нарушила свой принцип.

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Видео с украинизированной версией трека появилось в Telegram-канале МУЗВАР. Обновленная композиция вызвала восхищение у ценителей творчества звезды.

После начала полномасштабной войны Тина Кароль заявила, что полностью отказывается от своего русскоязычного репертуара и не планирует его переводить. По словам певицы, правильно передать содержание песен на другом языке очень сложно.

"На полке лежат более десятка хитов. Это не промежуточные песни, это хиты. Это мой выбор. Не все они переводятся. Особенно, манифестово-лирические. Это очень сложно. Хотя я видела классные переводы на украинский, просто люди делают. Вот кто обратится, я тому готова дать право выполнять ее на украинском. Сама я не буду делать этого, пока я не собираюсь", – отметила исполнительница в одном из интервью.

Тогда артистка заверила: это сознательное решение, которое станет ее сопротивлением в информационной войне. Она понимала, что потеряет часть аудитории, однако не отказывалась от принципа.

"Это очень сложно было на самом деле. Отказываешься от репертуара – какая-то часть людей не ходит на концерты, потому что я не исполняю эти хиты. Окей, но я это делаю, потому что я на 100% отдана своему государству", – подчеркнула Тина Кароль.

Ранее OBOZ.UA писал, что экспидопечный Кароль рассказал, как певица отреагировала на его ошибку в "Голосе страны".

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