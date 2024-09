Тина Кароль, Козловский и не только: кто из звезд принимал участие в 'Караоке на Майдане'. Архивные видео

В течение 20 лет программа "Караоке на майдане" была одним из самых рейтинговых проектов в Украине. Каждое воскресенье любители музыкального шоу собирались перед экранами телевизоров, чтобы послушать, как поют обычные граждане. Потенциальные участники приходили на центральную площадь Киева – Майдан Независимости, чтобы продемонстрировать свой талант слушателям и известному ведущему – Игорю Кондратюку.

Видео дня

Для многих звезд отечественного шоу-бизнеса проект стал начальной точкой построения успешной карьеры. Популярные сегодня Тина Кароль, Виталий Козловский и Макс Барских были одними из участников "Караоке на майдане", которые не побоялись уверенно заявить о себе. OBOZ.UA собрал архивные видео выступлений знаменитостей, которые, будучи непрофессиональными певцами, попробовали свои силы на шоу

Тина Король

В 2005 году студентка первого курса Национального авиационного университета, Татьяна Либерман, получившая безумную популярность под псевдонимом Тина Кароль, попыталась покорить сердца аудитории песней "Сладкий грех". Уже в то время у украинки были невероятные вокальные данные, однако, похоже, время ее славы тогда не наступило. Исполнительнице не удалось одержать победу, однако она точно запомнилась зрителям.

Макс Барских

Еще одним юношей, который когда-то был неизвестным студентом Херсонского Таврического лицея искусств, а сегодня представляет Родину на международных сценах, является Макс Барских. Еще задолго до того, как юный Николай Бортник полюбился соотечественникам, участвуя в "Фабрике звезд 2", он появился на "Караоке на майдане" в 2007-м. Застенчивый парень, очень осторожно общавшийся с Игорем Кондратюком, становился совершенно другим человеком, когда начинала играть музыка, а в руках оказывался микрофон. Хотя юному Максу Барских не удалось одержать победу, его эпатажное исполнение песни "Never Let You Go" не осталось без внимания.

Тарас Тополя

Творческий путь солиста известной украинской группы "Антитела" также начался с участия в "Караоке на майдане". В 2010 году Тарас Тополя во второй раз появился на импровизированной сцене проекта не как участник, а начинающий артист. Вместе с коллегами юноша публично продемонстрировал свой первый трек "План". Уже тогда драйвовая композиция впала в душу ценителям отечественной музыки.

Виталий Козловский

Заслуженный артист Украины, который сегодня присоединился к рядам ВСУ, Виталий Козловский заявил о себе как о певце в далеком 2002 году. Выполняя трек "Пронто", юноша запомнился зрителям своим уникальным стилем. Участие в проекте "Караоке на майдане" действительно можно назвать судьбоносным для знаменитости. Он впал в душу не только аудитории, но и Игоря Кондратюка, который в дальнейшем стал его продюсером. Хотя их сотрудничество завершилось судебным конфликтом, оно помогло Виталию достичь узнаваемости.

Наталья Валевская

В 2010 году удивительным исполнением украинской народной песни "Маруся" и авторского лирического трека "Отпусти" поразила поклонников "Караоке на майдане" Наталья Валевская. Тогда певица уже не была новичком в отечественном шоубизе, ведь одержала победу в проекте "Шанс".

