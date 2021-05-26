TikTok удалил аккаунт известной блогерши с сельскими роликами

Страницу известной блогерши – украинки Даши Евтух – удалили в популярном приложении TikTok. Причина – за нарушение условий сообщества. На аккаунт было подписано 219 тысяч пользователей, а просмотров насчитывалось более 4 млн.

По словам Евтух, она не согласна с решением удаления ее страницы, но при этом не расстраивается и в будущем планирует дальше заниматься блогерством. Об этом девушка сообщила в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Стоит отметить, что сейчас украинская блогерша продолжает радовать поклонников своими роликами на аккаунте в Instagram. В этой социальной сети у Евтух чуть больше 100 тысяч подписчиков.

Напомним, девушка показывает в сети, как сажает картошку, ухаживает за домашними животными – лошадьми и коровами, а также делает разборку своих сельских покупок.

По образованию Даша – технолог переработки продукции животноводства, но всю жизнь хотела быть актрисой.

На сегодняшний день девушку уже заметили рекламодатели и она начала немного зарабатывать на своем блоге. Теперь в будущем Даша хочет придумать новые рубрики для соцсетей и найти вторую половинку.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 16-летняя Оливия из Аризоны, штат США, стала популярной в социальной сети TikTok благодаря своему среднему пальцу, длина которого составляет 12,7 см. На данный момент у девушки более 20 тысяч подписчиков и миллион лайков.