Девушка стала звездой TikTok из-за аномально длинного пальца. Видео

16-летняя Оливия из Аризоны, штат США, стала популярной в социальной сети TikTok благодаря своему среднему пальцу, длина которого составляет 12,7 см.

На данный момент у девушки более 20 тысяч подписчиков и миллион лайков. На своей странице в TikTok Оливия опубликовала видео, в котором поднесла к лицу палец, чтобы показать всем его настоящий размер (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По словам звезды, свою особенность она заметила два года назад. Поначалу девушка стеснялась этого, но потом поняла, что это очень весело и всегда вызывает смех.

Пользователи сети бурно отреагировали на изюминку Оливии. Многие стали шутить по поводу ее длинного пальца, и сравнили его с линейкой и даже куском мяса.

"Это прям длиннее, чем мой кусок мяса", "Значит, когда ты говоришь, что тебе не нужен мужчина, ты действительно это имеешь в виду", "По крайней мере, у тебя всегда есть линейка на случай, если кто-то захочет солгать", – пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее в Тайване девушка поделилась в сети снимком своих аномально длинных пальцев на ногах. Фото, опубликованное на платформе Dcard, сразу же привлекло внимание пользователей.

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