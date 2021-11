Украинка Таня Муиньо сняла клип для The Weeknd и Post Malone: фанаты в восторге. Видео

Украинская режиссер Таня Муиньо сняла клип для совместной песни One Right Now американского рэпера Post Malone и канадского певца The Weeknd. Музыкальное видео с множеством перестрелок, оружия и искусственной крови собрало много позитивных комментариев и более 1 млн просмотров всего за несколько часов.

Ролик появился на YouTube-канале Post Malone и на других социальных платформах 15 ноября. По сюжету Post Malone и The Weeknd играют непримиримых противников, которые с легкостью убирают всех врагов со своего пути (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

Для съемок использовалось много бутафорского оружия, а также жидкости кровавого цвета – поскольку персонажи музыкантов оказались довольно меткими стрелками.

Выстрелы были специально подсвечены для большей зрелищности. С такой же целью режиссер использовала кадры с замедлением: к примеру, когда герои клипа падали, пораженные пулей.

Добавим, что сингл One Right Now появился в сети раньше, чем клип. Песня войдет в четвертый альбом рэп-исполнителя Post Malone.

Клип вызвал ажиотаж в сети среди поклонников творчества двух артистов. Многие отметили качество видео, а также то, как легко музыканты сыграли свои роли.

"Обожаю это видео", "Оно убийственное", "Фейерверк!", "Просто легендарно", "Это музыкальное видео заслуживает Оскара", "1 миллион просмотров всего за несколько часов – определенно легендарный дуэт", – пишут в комментариях пользователи YouTube.

Добавим, что накануне Муиньо получила престижную награду – премию MTV Europe Music Awards 2021 в категории "Лучшее видео" за клип на песню Montero рэпера Lil Nas X, сообщается на сайте конкурса.

Это видео воспринялось публикой неоднозначно, поскольку соединило в себе темы ЛГБТ, религии и сатанизма. По сюжету Lil Nas X путешествует по аду и раю, танцует на пилоне и развлекается с дьяволом, а в конце занимает его место на троне.

В общей сложности этот клип набрал более 390 миллионов просмотров только на платформе YouTube.

Коротко о знаменитости:

Таня Муиньо – 32-летняя украинская клипмейкер, дизайнер, стилист и фотограф. Сотрудничала со многими отечественными и мировыми звездами.

Ее отец Роберт по национальности кубинец, а мама – украинка.

Является рекордсменкой по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" украинской премии YUNA: она победила в 2016, 2017 и 2018 годах.

