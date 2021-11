Блестящие трусы, рыбья чешуя и латекс: самые яркие образы MTV EMA 2021. Фото и видео

Для церемонии MTV Europe Music Awards 2021, которая состоялась в Будапеште (Венгрия), многие знаменитости выбрали оригинальные или даже эпатажные образы. На красной дорожке появились группа Måneskin, исполнители Эд Ширан, Тейлор Свифт, Ники Минаж, Maluma, рэпер Lil Nas X, диджей Дэвид Гетта и другие звезды.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядели самые яркие луки музыкантов на MTV EMA в этом году. Можно утверждать, что крупнейшая европейская премия в сфере поп-музыки еще долго будет обсуждаться стилистами и модниками (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

22-летний фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид, наверное, был одним из самых смелых гостей церемонии. Вокалист пришел на мероприятие на каблуках, в черных чулках с подтяжками, блестящих трусах и прозрачной блузке. Лук дополняли массивные сережки и макияж.

Видео дня

30-летний британский певец Эд Ширан, получивший главный приз MTV Europe Music Awards 2021, вышел в свет в костюме с необычным принтом.

Ed Sheeran has officially arrived on the #MTVEMA red carpet and his suit is giving me literal SHIVERS!



And it’s giving hints about his performance… 🤫 pic.twitter.com/i8CLllkXnK — MTV UK (@MTVUK) November 14, 2021

28-летняя американская рэп-исполнительница Saweetie появилась в необычном платье сложного кроя с градиентным переходом цвета от черного к молочному. Фактура наряда напоминала рыбью чешую и кольчугу, но низ юбки был контрастным, из легкой светлой бахромы.

Рэп-дива в этом году получила свою первую статуэтку MTV VMA за песню Best Friend, записанную вместе с Doja Cat.

27-летняя канадская супермодель и активистка Винни Харлоу выбрала для мероприятия пушистый топ и акцентную юбку голубого цвета. На одну ногу она надела длинный гольф в тон.

Позируя перед фотографами, модель привлекала внимание к своим длинным распущенным волосам.

24-летний английский певец YUNGBLUD (Доминик Харрисон) появился на публике в белом пиджаке с множеством украшений, леопардовой жилетке, обтягивающих латексных брюках. Яркой деталью образа стали носки лилового цвета.

36-летний шотландский рестлер WWE Дрю Гэллоуэй удивил публику, выйдя на красную дорожку в килте.

30-летняя британская певица Рита Ора использовала классический стиль, однако ее черный топ имел длинный шлейф-сеточку.

Наряд стал поводом для шутки: 46-летний новозеландский актер, кинорежиссер Тайка Вайтити обмотался шлейфом, когда позировал на красной дорожке.

20-летняя английская певица Грифф (Сара Гриффитс) выбрала необычный наряд с длинными рукавами и ожерельями. С игривым топом и юбкой контрастировали массивные грубые ботинки.

Griff's beads are providing ASMR this evening and I’m living for it #MTVEMA 💫 pic.twitter.com/ReGbpWtIJV — MTV UK (@MTVUK) November 14, 2021

Предлагаем посмотреть видео ярких выступлений участников мероприятия:

So nice she did it on ice! Icy Girl + #MTVEMA2021 host @Saweetie (pt. 1) pic.twitter.com/AyX7VD3Fqq — MTV EMA (@mtvema) November 15, 2021

.@saweetie gave thee sweetest speech for her Best New win! 💖 pic.twitter.com/02ABRpxM73 — MTV EMA (@mtvema) November 15, 2021

Ранее OBOZREVATEL писал о ярких нарядах актеров нашумевшего фильма "Дом Gucci" на красной дорожке. Как выглядели звезды и когда кино выйдет в Украине, смотрите по ссылке.