Украинка сняла клип с сатаной, кровью и сексом для американского рэпера: в чем суть скандала

Американский рэпер Lil Nas X презентовал новый клип на песню MONTERO, над созданием которого работала украинский клипмейкер Таня Муиньо. Однако пользователи возмущены тем, что исполнитель устроил сексуальные танцы перед сатаной, а также создал кроссовки Satan Shoes ("Сатанинская обувь"), в которых использовали человеческую кровь.

О премьере звезда сообщил на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Обувь, в которой он появился в ролике, разработали дизанейры MSCHF из Бруклина, а прототипом стали Nike Air Max 97.

В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили каплей крови, которую предварительно смешали с чернилами, а к шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы. Также на кроссовках написали "LUKE 10:18", что является отрывком из Евангелия от Луки: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию".

Дизайнеры MSCHF заявили, что всего будет выпущено 666 пар по 1018 долларов за каждую. Продажи стартовали 29 марта.

Компания Nike отреагировала на происходящее и объявила, что к данной модели кроссовок не имеет никакого отношения и не поддерживает их. В ответ на это рэпер Lil Nas X выпустил видео, в котором извинился за "Satan Shoes".

Напомним, Таня Муиньо является украинским клипмейкером, дизайнером, стилистом, фотографом и режиссером. Она работала над созданием видеоклипов для таких знаменитостей как Cardi B, Кэти Перри , MONATIK, группа "Время и Стекло", NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA.

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV выпустила новую песню и клип с сексуальным подтекстом. Англоязычная композиция называется Crush. Это ремикс песни Crush 1998 года американской исполнительницы Дженнифер Пейдж. В клипе Maruv появилась в красном полупрозрачном костюме, а все артисты балета были в черных нарядах.