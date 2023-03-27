Тест на украинца пройден: Орландо Блум произнес ''Укрзалізниця'' и потролил лидера группы U2 Боно. Видео

Всемирно известный британский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум смог произнести сложное для иностранцев слово "Укрзалізниця". Он потролил лидера группы U2 Боно, безуспешно пытавшийся пройти тест на украинца, как его называют в народе.

Видео дня

Судя по виду британца, ему легко поддалось сложное слово. Видео распространили в Telegram-канале "Укрзалізниця" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Расслабленно сидя за столом с запрокинутыми за голову руками, Орландо Блум четко произнес название государственного предприятия.

"Укрзалізниця". Извини, Боно, у меня получилось. Я люблю Боно", – пошутил артист.

Напомним, фронтменгурту U2 Боно также пытался правильно сказать "Укрзалізниця", но у него вышло что-то вроде "Укразалізниця". Очевидно, Блум заранее подготовился к "тесту на украинца".

Как стало известно накануне, актер посетил Украину с миссией поддержать украинских детей, детство которых выпало на разрушительную и кровопролитную войну. Звезда культовых "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" приехал во второй раз с 2016 года.

Тогда актер побывал в Краматорске, Святогорске, Славянске и Мариуполе. Как отметил Блум в публикации, 7 лет назад он не мог вообразить, что война охватит всю Украину.

Как писал OBOZREVATEL, в прошлом месяце в Украину прибыл ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в культовом сериале "Игра престолов". Он был замечен на улицах Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!