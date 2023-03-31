''Теперь без парика никак'': 5 знаменитостей, которые начали лысеть из-за наращивания и других экспериментов с волосами

Не всегда густые и послушные волосы – подарок природы. В основном это удачная работа стилиста или качественно изготовленный парик. Когда же знаменитости для "вау-эффекта" прибегают к окраскам, наращиванию, химическому завыванию или горячим укладкам шевелюры – приходится платить за это здоровьем фолликул и кожи головы.

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Какие звездные красотки из-за неудачных бьюти-экспериментов вынуждены носить парики? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Кира Найтли

В одном из своих интервью английская актриса и модель Кира Найтли сказала, что уже долгое время носит парики на светские мероприятия. "Я красила волосы в многочисленные цвета для разных фильмов. Это привело к тому, что волосы буквально стали выпадать из моей головы. Теперь без парика никак", – откровенно призналась звезда.

2. Леди Гага

Эпатажная певица Леди Гага еще с 2000-х дефилировала красными дорожками в ярких и гламурных образах. Для этого она надевала костюмы и платья, которые шокировали публику, а еще постоянно красила волосы и делала стайлинговые укладки. Когда знаменитость начала лысеть, пришлось перейти на парики.

3. Наоми Кэмпбелл

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл стала жертвой тракционной алопеции – болезни, которая возникает из-за длительного ношения причесок с сильной стяжкой волос (лошадиный хвост, афрокосы, дреды и т.д.). Звезда уже давно перешла на использование париков, чтобы скрыть залысины.

4. Кэти Перри

Американская певица и композитор Кэти Перри начала красить волосы и носить парики из-за того, что ее путали со звездным "двойником" Зоуи Дешанель. Многочисленные эксперименты негативно повлияли на здоровье фолликул, поэтому у Кэти появились залысины за ушами и в области лба.

5. Линдси Лохан

Американская актриса и модель Линдси Лохан до беременности не вела здоровый образ жизни. Она злоупотребляла алкоголем, наркотиками и курением. Следовательно, знаменитость начала лысеть до 30 лет. Чтобы замаскировать проблему, Линдси не носит высокие прически и делает, как и звездные коллеги – использует парики.

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