Марго Робби путают с Эммой Макки, а Киру Найтли – с Натали Портман: 5 звездных ''близнецов''. Фото

Некоторых кинозвезд очень легко спутать. Особенно когда они не рядом в кадре. Речь идет не только о чертах лица, но и похожих мимику и поведение.

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Иногда режиссеры пользуются этим. К примеру, могут снимать "двойников" в одной ленте. Как вот в медиафраншизе "Звездные войны": Кира Найтли сыграла двойника Натали Портман. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кэти Перри и Зоуи Дешанель

Когда американская певица Кэти Перри дебютировала с альбомом "I kissed a girl" (2008), СМИ бросились писать о том, что у американской актрисы Зоуи Дешанель есть сестра-близнец. Эти слухи быстро надоели Кэти, поэтому она решила кардинально изменить имидж – начала носить парики в фиолетовом, розовом, белом и зеленом цветах. С тех пор СМИ затихли – и знаменитостей больше не сравнивали.

2. Ральф Файнс и Брэдли Купер

В молодости эти актеры всегда играли совершенно разных персонажей, так что их можно было различить по крайней мере за амплуа. Однако в жизни их сравнивали чаще, чем им того хотелось. Дело в том, что Брэдли Купер и Ральф Файнс имеют похожий овал лица, острый подбородок и частично нос, разрез и расположение глаз. С возрастом знаменитости изменили свой имидж, так что теперь их точно никто не спутает.

3. Кира Найтли и Натали Портман

Найтли – британка, а у Портман израильское происхождение. Их разница в возрасте – 4 года. Однако актрисы похожи, как сестры-близнецы. Обе знаменитости начали сниматься в фильмах в детстве, и успешно проявили себя в киноиндустрии: Киру дважды номинировали на премию "Оскар", а Натали – обладательница "Оскара".

4. Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

У этих актрис похоже все: цвет волос, сияющая улыбка, большие выразительные глаза... И если многих звездных "двойников" хотя бы разделяли съемочные площадки, то Джессика и Брайс вместе появились в ленте "Прислуга" (2011). Кстати, режиссер картины Рон Ховард (отец Брайс) даже перепутал свою дочь с Джессикой – настолько сильно девушки похожи. Сами же знаменитости в жизни хорошие подруги, хотя, может быть, в одном кадре им лучше не пересекаться.

5. Эмма Макки и Марго Робби

После выхода на экраны сериала от Netflix "Половое воспитание" (2019) зрители начали сравнивать одну из его актрис – британку Эмму Макки – с австралийкой Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит" (2013), "Вавилон" (2022)). В одном из интервью Макки призналась, что ей понравились эти сравнения, однако она хочет, чтобы ее узнавали по актерскому таланту, а не по сходству с давно популярными звездами.

Ранее OBOZREVATEL писал об известных звездах, имеющих братьев или сестер-близнецов.

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