На них все останавливают взгляд: 5 звезд, которые носят ''голые'' платья в обычной жизни

Одни из звезд кичатся эпатажными нарядами на красной дорожке, на развлекательных ток-шоу или селебрити-пати. Для дома или улицы они выбирают удобную и часто неприметную одежду. Другие же хотят быть в центре внимания всегда. Они не устают от папарацци, и даже больше – хотят как можно чаще становиться героями скандальных публикаций.

Видео дня

Кто они, эти смелые девушки, готовые показать свою фигуру не только на светских мероприятиях? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Эмили Ратаковски

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски в Instagram часто публикует обнаженные фото и провокационные фотосессии, а на красных дорожках она появляется в откровенных нарядах. Каков ее стиль в реальной жизни? Звезда носит полупрозрачные платья, в которых хорошо видно белье.

2. Кайли Дженнер

25-летняя американская модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер нравится приковывать к себе взгляды как на светских мероприятиях, так и в повседневной жизни. В обоих случаях знаменитость надевает сексуальную одежду с разрезами, глубоким декольте или полупрозрачную.

3. Рита Ора

32-летняя английская певица Рита Ора в своем арсенале имеет не только кучу мини-юбок, коротких топов и ботфортов на высокой платформе, но и "голые" платья, в которых чувствует себя довольно уверенно и раскованно. Артистка надевает их не только на премии и церемонии, но и на встречи с друзьями и прогулки по городу.

4. Ким Кардашьян

42-летняя американская телевизионная звезда и модель Ким Кардашьян является одной из самых влиятельных женщин в индустрии моды. Она всегда удивляет своих поклонников новыми сексуальными и смелыми образами, подчеркивающими пышные формы.

5. Хейли Бибер

26-летняя американская модель и телезвезда Хейли Бибер – одна из фэшн-икон нашего времени. В своих аутфитах звезда выбирает объемные джинсы, топы и кеды, а если надевает платье, то оно обязательно должно быть потрясающим. Знаменитость часто носит полупрозрачные наряды, которые умело сочетает со стильным однотонным комплектом (лиф с треугольными чашечками и трусы на средней посадке).

Ранее OBOZREVATEL писал об экстравагантных и самых скандальных платьях Кендалл Дженнер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!