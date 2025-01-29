Тело тянули собратья 20 километров: стали известны подробности гибели актера Алексея Хильского

Актриса Надежда Хильская, в августе 2023 года потерявшая на войне мужа, актера Алексея Хильского, поделилась подробностями его смерти, которые рассказала публично впервые. Артистка поведала, что после гибели сержанта взвода "на нуле", собратья отказались его оставлять и, эвакуировав раненых, вернулись за ним.

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По словам актрисы, военные тянули погибшего Алексея к своим 20 километров. Об этом Надежда Хильская рассказала в интервью OBOZ.UA.

"При выполнении задания "на нуле" они разделились на две группы, – рассказывает Надежда Хильская. – Когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе, был ранен. Его пытались вытащить, но прилетел вражеский дрон – и он погиб. Я видела последние минуты жизни мужа из экшн-камеры, мне передали запись собратьям. Как он был ранен, как оказывали первую помощь, накладывали турникет, несли на носилках, они рвались, переложили на другие. Я была с ним все эти последние минуты. Это было невыносимо, но в то же время я так гордилась им. Он бы выжил, если бы не тот проклятый дрон. Он взорвался недалеко от Алексея, он сразу умер".

"Ребята бросились спасать раненых. Эвакуационный автомобиль не мог до них добраться, шли пешком 20 километров. А потом вернулись за Лешей. Тащили его в два подхода, сначала 10 километров, потом должны были отступить, но снова вернулись – тянули дальше к своим. Он большой у меня, под два метра ростом – настоящий казак", – горько усмехается актриса.

Алексей Хильский был на фронте разведчиком, хотя сначала учился на сапера: "Когда получали документы, стало известно, что набирают военных в разведку. Когда Леша погиб, ребята поведали мне, что ему давали выбор. Он очень классно себя проявил в учениях, мог выбрать что угодно. Предлагали даже остаться в Киеве, но выбрал десантно-штурмовые войска на передовой".

"Знаете, мне кажется, что война – это не его история, хотя он добился значительных успехов в армии, – добавляет Надежда Хильская. – Его очень быстро повысили, стал главным сержантом взвода. Давали возможность и дальше развиваться, говорили, что он должен подумать о военной профессии вместо актерской. Я была категоричной: "Только кончается война – ты дома на следующий день". У него там все классно получалось, однако было тяжело, потому что он человек тонкого склада, очень эмпатичный. У меня есть видео – выложила на своей странице в Instagram, – где он рассказывает, что после войны будет пацифистом. Он был за любовь, за решение всех проблем полюбовно. Никогда не мечтал оказаться на войне, однако выбрал этот путь, потому что не смог остаться в стороне. Это была его миссия: он отправился защищать нас".

Полное интервью с Надеждой Хильской читайте на OBOZ.UA здесь.

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