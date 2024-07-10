Телеведущая Татьяна Высоцкая поразила суммой, которая нужна украинцу, чтобы уехать из оккупации

Ведущая телеканала СТБ Татьяна Высоцкая, которая родилась и выросла в Херсонской области, а с начала оккупации региона помогала выехать оттуда в Киев родителям своего мужа, рассказала, можно ли сейчас выбраться с временно оккупированной территории. Телеведущая также назвала сумму, необходимую украинцам для выезда.

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Об этом Татьяна Высоцкая рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая ведет в своих соцсетях ведет рубрику #ХерсонскиеГолоса, в которой рассказывает истории находящихся под властью оккупантов украинцев. Рассказы земляки посылают ей в личные сообщения.

"Уехать с оккупированной территории можно, но я была поражена, когда мне сказали, сколько это сейчас стоит, – рассказывает Татьяна Высоцкая. – Едут через Крым, дальше – Россию, оттуда – в Польшу, Чехию. Это все обходится, по меньшей мере, в 500 долларов с человека. Согласитесь, это неподъемная сумма, например для пенсионера. А там остались в основном пожилые люди".

По словам телеведущей, на оккупированных территориях очень сложная ситуация с пенсионными выплатами: "Получить украинскую пенсию сейчас практически невозможно из-за того, что надо верифицировать свою существующую карточку, доказать, что ты существуешь, живой. И только тогда тебе продолжат начислять деньги. Сделать это очень сложно. Во-первых, слабый интернет. Во-вторых, пенсионеру разобраться с гаджетами – это еще тот вызов. Выживают те, у кого есть хоть какой-то огород, потому что так можно себя обеспечить самым необходимым. Между тем россияне ходят по квартирам и домам, рассматривают, где есть хорошие здания без хозяев, заселяются… Оккупация – это, наверное, после плена самое страшное, что может произойти с гражданскими в эту войну".

"К сожалению, мы мало что знаем об их нынешней жизни, – добавляет Татьяна Высоцкая. – Люди боятся говорить, кроме того, с ними плохая связь, слабый интернет. Поэтому каждое известие с оккупированных территорий для меня очень ценно. Я понимаю, на какой риск шел человек, чтобы хоть как-то сообщить. Но, конечно, есть некоторые новости. Вот недавно об Олешках на левобережной Херсонщине рассказывали, буду преподавать эту историю скоро".

Полное интервью с Татьяной Высоцкой читайте на OBOZ.UA в четверг, 11 июля.

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