Месяц в подвале, страшный диагноз и деньги со всей Украины на лечение. Как живет сейчас звезда сериала 'Когда мы дома' Татьяна Шелига

Заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига сыграла несколько десятков ролей в кино и на театральной сцене. Особенно полюбилась зрителям по сериалам "Когда мы дома" и "Пять минут до метро". Однако актриса вынуждена констатировать: так складывалась ее жизнь, что долгое время ей почти не приходилось работать в украиноязычных проектах.

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В интервью OBOZ.UA Татьяна Шелига рассказала, как в 73 года перешла на украинский язык, перессорилась из-за войны с близкими друзьями, с которыми дружила десятилетиями. Также вспомнила вместе с нами свои любимые работы. А еще призналась, как непросто пережила недавно тяжелые жизненные испытания.

"Как все киевляне, я встретила российское вторжение в феврале 2022 дома, – вспоминает Татьяна Леонардовна. – Только выписалась из больницы, а через два дня началась большая война. Живу на левом берегу Днепра, в квартире на девятом этаже. Оставаться там было рискованно, поэтому месяц провела в подвале одного из соседних домов. Сначала нас там было человек сорок, а потом понемногу начали ехать в Польшу спасаться. В конце нас оставалось чуть больше десяти. Из досок мужчины сделали кровати, мне принесли раскладушку. Иногда удавалось перебежать домой, чтобы помыться и наварить еды. Но почти все время находилась в этом подвале. Немного света было, мужчины настроили место, где могли зарядить мобильные. Жили дружно, убирали поочередно".

"Впоследствии вернулась домой, на свой девятый этаж, – продолжает актриса. – Когда раздается тревога, остаюсь в квартире, потому что быстро спуститься вниз – это задача в мои 75 лет не из легких. Сижу и молюсь: попадут или нет… Слава Богу, район у нас тихий. Лишь пару раз находили обломки от сбитых ракет".

С начала полномасштабного вторжения Татьяна Шелига имела несколько съемок в кинопроектах: "Три раза звали в сериалы, за что благодарна, потому что очень люблю свою работу. И хотя после двух тяжелых операций плохо хожу, с радостью откликаюсь на приглашения. Да, я иногда не очень хорошо себя чувствую, но не люблю об этом рассказывать".

О том, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в начале 2022 года. Об этом на своей странице в Facebook написала актриса Ольга Сумская. Благодаря небезразличным украинцам удалось собрать на лечение более 100 тысяч гривен.

"Оля бросила клич в соцсети, – вспоминает Татьяна Леонардовна. – Причем мы не были на тот момент подругами, просто приятельствовали. Встречались на съемках, записях телепрограмм. Переслала мои результаты исследований руководителю Института сердца Борису Тодурову. Он скомандовал: "Срочно везите ее к нам, потому что отсчет идет на часы". Как выяснилось потом, у меня была закрыта сердечная аорта на 99%. Стоило неудачно чихнуть – и мы бы с вами сейчас не разговаривали. Операция прошла удачно. Мне вся Украина помогала собрать деньги. Затем сутками непрерывно писала слова благодарности тем, кого мы могли идентифицировать".

В том же 2022 году актриса перенесла еще одну операцию – уже на позвоночнике, которую провел известный нейрохирург Антон Шкиряк. И снова Ольга Сумская обратилась за помощью для своей коллеги. Написала, что Татьяна Шелига могла бы и дальше радовать поклонников новыми ролями на сцене и на экране, но куча болезней не дают такой возможности. И украинцы снова откликнулись.

Сейчас, по словам Татьяны Шелиги, ей приходится тратить на лекарства ежемесячно более девяти тысяч гривен: "Они назначены мне пожизненно. В день принимаю 16 таблеток, а раньше было вообще – 23. Какая у меня пенсия? Хватает на медпрепараты и оплату коммунальных услуг. Кручусь как могу, очень помогают друзья".

За свою творческую карьеру Татьяна Леонардовна сыграла полсотни ролей на театральной сцене и съемочной площадке. Однако больше всего запомнилась зрителям по сериалу "Когда мы дома", в котором проработала пять сезонов. В паре со Стасом Бокланом олицетворяли на экране харизматичную семейную пару пенсионеров. Шелига говорит, что после окончания съемок их пути с Бокланом разошлись. Но смеется, что некоторые зрители настолько поверили их героям, что искренне считали, будто актеры – муж и жена в реальной жизни: "Говорили мне: "Какая вы пара с Гришей! Передавайте привет мужу". А я отвечала: "Передам непременно, но через три месяца, когда снова начнутся съемки!"

С началом полномасштабного вторжения некоторые актеры популярного сериала нашли временное убежище от войны за границей. Уехала Татьяна Зиновенко. Вместе с мужем, тоже популярным актером Анатолием Зиновенко, актриса ездит по городам Европы со спектаклями, в которых рассказывает со сцены о войне в Украине. Екатерина Кистень сейчас находится в Швеции, где тоже напоминает с помощью искусства об украинской трагедии, а Алена Алимова – в Израиле.

– Татьяна Леонардовна, можно ли вас еще об одном сериале спросить?

– Я даже знаю, о каком – "Пять минут до метро" (смеется). Как только пошли серии, меня начали сразу узнавать на улице. Уехала на отдых в Грецию – даже там подходили. А в Киеве – это вообще был кошмар. Но представьте, разница между этой работой и "Когда мы дома" – почти 10 лет. Бывает, актер сыграет в картине очень хорошо, и его дальше все крутят и крутят. У меня по-другому. После роли Антоновки в "Пять минут до метро" все были уверены, что я с экранов не сойду, но этого не произошло.

Когда я встречаюсь с молодыми людьми, которые говорят, что хотят быть артистами, честно предупреждаю, что нужно хорошо подумать, прежде чем туда идти. Мы совсем не принадлежим себе. Хотя профессия и благодарная. Ходить по улице спокойно до сих пор не могу – узнаваемость стопроцентная. Только открываю дверцу такси (пользуюсь, когда нужно посетить больницу или пригласили на премьеру спектакля коллеги), водитель: "Боже, кого же я буду сейчас везти?" Одни вспоминают "Когда мы дома", другие – "Пять минут до метро", а есть и помнящие еще мюзикл "За двумя зайцами", где я снималась.

Что я думаю о Пугачеве и Галкине, которые играли в этой работе главные роли? Что они нормальные люди. Понимают, что Россия – агрессор, что РФ убивает людей. Произошедшее на днях в Полтаве – это очень страшно. А во Львове? Разве нормальные люди могут такое поддерживать?

О совместной работе с Пугачевой хочу сказать одно: она с уважением относилась абсолютно ко всем членам коллектива. Говорила: "Подсказывайте мне, потому что я певица – не актриса". И Нина Шаролапова, игравшая ее маму, иногда делала какие-то замечания. И та слушала. Алла Борисовна приехала знакомиться на съемочную площадку с температурой выше 38 градусов. И в тот же день начала сниматься. Время от времени приседала на стульчик, отдыхала – и снова в кадр. А после уехала еще на деловую встречу. Я не знаю, смогла бы так, а она сказала, что ждут люди, не может отказать.

Конечно, ее побаивались все, начиная с администраторов и заканчивая продюсерами. Однако я всего пару раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии – это было по делу, не звездные прихоти. С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми. После окончания съемок мы все собрались на фуршет – и она тоже пришла, сидела с нами.

Когда мы начинали разговор с Татьяной Шелигой, поинтересовались, на каком языке ей комфортнее общаться. "На русском я не буду разговаривать! Для меня не существует его больше, – категорически заявила актриса. – Хотя родилась в русскоязычной семье, училась в школе, где преподавали все предметы на русском, украинский язык там был только с пятого класса. Поступать поехала в Москву, училась в школе-студии имени Немировича-Данченко при МХАТе. Служила в двух российских театрах: 23 года в Севастополе, а затем – 15 лет в Театре имени Леси Украинки в Киеве. Выходит, всю жизнь работала на русскую культуру. До 73 лет говорила на их языке. Теперь – ни за что!"

"Много лет мы с коллегами ездили по Украине с гастролями с антрепризным спектаклем "Жениха вызывали, девочки?", – продолжает актриса. – А несколько лет назад перевели его на украинский. Тамаре Яценко и Дмитрию Лаленкову все далось просто, потому что они годами работали в кино на мове, а нам с Евгением Паперным – труднее. Но справились! Положила рядом словарь – и учила. Сейчас я и в повседневной жизни общаюсь исключительно на украинском. Не боюсь ошибаться. Когда на какой-нибудь творческой встрече не могу правильно перевести слово, мне подсказывают из зрительного зала. Даже если собираемся с друзьями где-то в ресторанчике и кто-то переходит на русский, отвечаю на украинском".

Татьяна Шелига – заядлая путешественница: "В свое время побывала в Египте, Таиланде, несколько раз в Польше, Италии, Франции, Греции, Испании, Израиле, Германии, Австрии. Любила путешествовать одна. Причем начала активно ездить, когда пошли гонорары благодаря кино – с 56 лет. А какая наша Украина прекрасная, особенно люблю западную часть – Ужгород, Мукачево, Берегово – просто в восторге от той природы и лучше людей не знаю. Сейчас с поездками сложно, потому что долго ходить нет сил, а приехать, чтобы просто посидеть, – это не мое. Когда раньше открывала для себя новый город, прежде всего интересовалась, какие там есть музеи и памятные места, – и ходила-ходила пешком".

"Знаете, я очень непросто привыкала к мысли, что путешествия для меня – это теперь больше мечты, – говорит актриса. – Но всегда когда-то приходит момент, когда приходится от чего-то отказываться. Это жизнь. И если Бог меня уже не раз вытащил из бездны (а после операции на сердце были непростые моменты – меня снова клали в больницу), то как могу роптать на судьбу? Держусь, активно занимаюсь здоровьем. За полгода скинула 13 килограммов, мне гораздо легче стало ходить".

Татьяна Леонардовна говорит, что у нее много друзей. "Правда, еще после Майдана потеряла несколько семей крымчан. Конечно, переживала. Так как даже когда уже не работала в Крыму, продолжала еще лет десять туда ездить, потому что оставалась квартира. И они – в гости ко мне. Водила по Киеву – София, Лавра, Андреевский спуск, по ресторанам – на борщ и вареники. Очень им все нравилось.

А когда началась большая война, ни один человек не спросил: "Как ты? Где ты? В Киеве находишься, цел ли дом?" Вот вам и дружба по тридцать лет. Так же, к слову, и москвичи – мои сокурсники, с которыми дружила десятки лет. Они и сейчас думают, что весь ужас, который с нами происходит, – это постановочные картинки. И повторяют одно: "Пьяный Хрущев подарил Украине Крым". О том, что он не имел никакого отношения к этому, его подписи нет ни на одном документе, слушать не хотят. И что Украина спасала те территории – тоже.

И татары у них – предатели. "Ты ведь не забываешь, что к нам возвращаются татары?" – говорили мне. "Они не к вам возвращаются, а к себе домой. Это вы у них живете", – отвечала. Джанкой, Бахчисарай, Керчь, Чуфут-Кале, Судак, Саки – ничего в названиях не колет? То же со Степаном Бандерой. Враг – и никак иначе. А некоторые даже думают, что он до сих пор жив. И интересуются, сколько денег дадут, если им удастся его поймать. Все доказательства, что это не так, бесполезны…

Конечно, я очень переживала, что мой жизненный путь расходится с людьми, которых считала своим ближайшим кругом. Но потом где-то прочла мудрую мысль о том, что если друзья расходятся, то миссия их дружбы выполнена. И дальше нет смысла – они ведь только тормозят друг друга. Но, честно говоря, эта тема для меня все еще болезненная".

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