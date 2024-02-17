'Антитела' высказались против участия Украины на Евровидении во время войны: девушки молодцы, но стоит сэкономить средства на снаряды

Украинская группа "Антитела", которая шесть месяцев служила на Харьковском направлении парамедиками, высказалась против участия Украины на Евровидении во время войны. Артисты подчеркнули, что не имеют ничего против победительниц Нацотбора alyona alyona & Jerry Heil, но считают, что стране сейчас деньги на снаряды нужнее.

Об этом звезды рассказали HOCHU.ua во Дворце Спорта перед концертом. Не все участники коллектива следили за Нацотбором, но их мнение по поводу конкурса и Украины примерно одинаковое.

Соучредитель группы "Антитела" и клавишник Сергей Вусык обсуждал участие украинцев в шоу и пришел к выводу, что ее лучше было бы отложить.

"Недавно у нас с товарищем поднимался вопрос, как объяснять европейцам и тем, кто поддерживает Украину, что мы столько денег будем отправлять от нашей страны на Евровидение. Возможно, стоило отказаться участвовать. И сказать: "Видите, мы на всем экономим, поскольку мы нуждаемся в средствах на снаряды", – высказался музыкант.

Его поддержал лидер группы Тарас Тополя. По мнению вокалиста, в следующем году лучше еще раз обдумать, нужны ли Украине эти расходы.

"Девушки выиграли – молодцы, пусть едут представлять. Что уж сейчас говорить? Но в следующем году действительно надо подумать, что, возможно, нам стоит сэкономить. И хорошо, что мы можем отправлять от Украины, что государство есть, из которого можно отправлять", – подчеркнул артист.

Единственным из участников группы, кто смотрел Нацотбор и голосовал, был гитарист Дмитрий Жолудь. Его фавориты – группа Ziferblat, занявшая второе место.

Ранее OBOZ.UA писал, что Германия накануне выбрала своего представителя. Хотя он получил больше всего баллов, немцы остались недовольны.

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