Тарас Тополя и группа "Антитела" вступили в ряды теробороны ВСУ: мы готовы к сопротивлению!

Лидер рок-группы "Антитела" Тарас Тополя и другие участники коллектива вступили в Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Музыкант на фоне напряженной ситуации из-за агрессии России пошутил, что так выглядит их "паника" и они готовы к сопротивлению.

Соответствующий пост знаменитость обнародовал на личной странице в Facebook. 34-летний артист не только подписал контракт с ЗСУ, но и пообещал освещать информацию о терробороне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Так, "Антитела" планируют в скором времени запустить совместный с Министерством обороны YouTube-проект "Саме те ТрО", чтобы более детально рассказать, как присоединиться к Территориальной обороне и для чего это нужно.

"Наша "паника" выглядит так: "Антитела" приняли решение присоединиться к Силам ТО ВСУ", – написал лидер рок-группы в посте.

Как подчеркнул Тополя, уже восьмой год в Украине идет война и целью большинства украинцев стал мир. "Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну", – сказал исполнитель.

"Имейте в виду, что Территориальная оборона готова к сопротивлению – никакой паники, только уверенность в том, что все будет Украина. Слава Украине!" – подытожил артист.

В комментариях к посту многие подписчики оставили патриотические слоганы, а также заявили, что гордятся таким решением музыкантов.

Коротко о знаменитости:

Тарас Тополя – рок-певец, лидер "Антител", волонтер. Родился в Киеве 21 июня 1987 года. Группу, которую позже назвали "Антителами", создал еще в старших классах школы. Учился в Академии внутренних дел Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский подписал контракт с ВСУ. Музыкант показал фото со своими документами и рассказал, что будет проходить службу в резерве Вооруженных сил Украины.