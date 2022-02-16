Экс-фронтмен группы 'Тартак' Александр Положинский подписал контракт с ВСУ. Фото

Украинский музыкант, бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Он будет проходить службу в резерве ВСУ.

Об этом Положинский сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 15 февраля. Он также опубликовал соответствующее фото (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Музыкант добавил, что подписание контракта должно было произойти раньше, однако он заболел, поэтому событие пришлось перенести.

"Это должно было произойти на десять дней раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", – написал Положинский.

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Напомним, музыкант покинул коллектив "Тартак" еще два года назад. Он заявил, что прекращает свою творческую карьеру. Авторы пытались создавать качественное шоу с новым солистом – Сергеем Строяном. Однако в конце января 2021 года окончательно объявили о распаде.

В 2020 году Положинский отказался от ордена "За заслуги" III степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский. Музыкант отметил, что наград заслуживают фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи допросили музыканта Александра Положинского по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Музыкант уверен, что эти люди "не имеют никакого отношения к трагедии".