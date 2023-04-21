Тарабарова, Свитолина и другие: кто из украинских звезд решился на пополнение в семье во время полномасштабной войны

Полномасштабное вторжение, ракетные обстрелы и энергетический терроризм России не сломили дух украинцев, а некоторых даже натолкнули на мысли о пополнении в семье. Многие украинские звезды решились почувствовать на себе радость материнства.

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Для кого-то это стало первым в жизни подобным опытом, а другие уже переживали чудо рождения. OBOZREVATEL решил вспомнить, кто из знаменитостей стал родителями после 24 февраля 2022 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Светлана Тарабарова

19 апреля этого года певица Светлана Тарабарова родила третьего ребенка. Звезда стала мамой второй дочери и показала фото из роддома. О своей третьей беременности Светлана Тарабарова объявила в ноябре прошлого года. Ее другим деткам сейчас 4 и 2 года.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина родила дочь 15 октября 2022 года. 28-летняя одесситка назвала ее Скай и показала трогательное видео из дома. Скай Монфис стала первым ребенком украинки и ее мужа, французского теннисиста Гаэлема Монфиса.

Виктория Маремуха

Модель и актриса Виктория Маремуха 7 сентября прошлого года впервые стала мамой. Звезда рожала сына по имени Люк в Украине, хотя сначала планировала в целях безопасности сделать это во Франции, откуда родом ее муж Луи.

Таня Парфильева

Известная украинская блогерша, за которой в Instagram следит более 1,6 млн фолловеров, Татьяна Парфильева сейчас на 6 месяце беременности. Совсем скоро она с любимым впервые возьмут на руки своего ребенка.

Ксения Горб

Известная украинская танцовщица и хореограф Ксения Горб в конце 2022 удивила поклонников неожиданной новостью. В начале полномасштабной войны звезда забеременела, однако скрывала это вплоть до родов.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездах, потерявших своих детей еще до их рождения. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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