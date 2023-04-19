Деми Мур, Николь Кидман и другие: пять звезд, которые потеряли нерожденных детей. Фото

Потеря ребенка, пусть даже и нерожденного, – это огромная трагедия для любой девушки. С самых ранних сроков женщина чувствует своего малыша и с нетерпением ждет встречи с ним. Но как горько осозновать, что маленькая душа, так и не придет в этот мир.

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OBOZREVATEL вспомнит вместе с вами, какие знаменитости пережили потерю наследника на ранних сроках беременности. Несмотря на случившееся, они нашли силы жить дальше и бороться за рождение таких желанных малышей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Деми Мур

В начале отношений с американским актером Эштоном Кутчером Деми Мур забеременела от него. Артистка отчаянно хотела завести ребенка и это произошло в 2003 году. Звездные возлюбленные ожидали девочку и даже дали ей имя – Чаплин-Рей. Но на 6 месяце беременности сердце плода перестало биться. После произошедшего Деми прервала длившийся 20 лет трезвый образ жизни и начала злоупотреблять алкоголем. К слову, Мур и Кутчер поженились только в 2005 году.

Николь Кидман

В браке с Томом Крузом известной актрисе Николь Кидман никак не удавалось родить детей. Две ее беременности закончились выкидышами. После второго звезда впала в отчаяние, но ее любимый предложил усыновить малыша. Так, в 1993 году в семье появилась приемная дочь Изабелла, а еще через два года – сын Коннор.

Селин Дион

В мае 2000 года канадская певица перенесла две операции в клинике репродуктивной медицины в Нью-Йорке, чтобы улучшить свои шансы на зачатие. Ее первый сын, Рене-Шарль Анжелил, родился 25 января 2001 года. В мае 2010 года стало известно, что Дион находится на 14-й неделе беременности. Селебрити ожидала тройню, но один из малышей не выжил на ранних сроках.

Бейонсе

Королева поп-музыки Бейонсе впервые о своей беременности объявила в августе 2011 года, когда до родов оставалось 16 недель. Но, к сожалению, ребенку не суждено было появиться на свет. После выкидыша исполнительница поехала в студию и за один вечер написала песню "Сердцебиение", которая стала самой грустной из всех ее композиций. К счастью, сейчас у артистки и Джей-Зи трое детей – близнецы Сэр и Руми и дочь Блю Айви.

Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс пережила восемь выкидышей. По ее словам, ей легко зачать ребенка, но вот с тем, чтобы выносить плод, возникают проблемы. Первый раз актрисе удалось родить в 40 лет при помощи процедуры ЭКО. Девочка Коко Райли Аркетт появилась на свет 13 июня 2004 года. После чего Кортни мечтала подарить первенцу брата или сестру, но все попытки оказались тщетны.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал, какие знаменитости воспитывают приемных детей. Австралийская певица Сиа редко выносит свою личную жизнь на показ. Она только в 2020 году призналась, что годом ранее усыновила двух 18-летних парней. Один из них недавно стал отцом.

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