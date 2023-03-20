Украинская блогер-миллионница объявила, что впервые станет мамой. Фото

Известная украинская блогерша, за которой в Instagram следит больше 1,6 млн фолловеров, Татьяна Парфильева поделилась радостной новостью – она впервые станет мамой. Знаменитость объявила о беременности, опубликовав кадры с округлившимся животом.

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Кроме того, муж инфлюэнсерши, также блогер Иван Кришталь поделилась у себя на странице фото с парной фотосессии, где можно увидеть снимок УЗИ малыша. По словам мужчины, его любимая уже на 19-й неделе.

"Не описать словами, какие эмоции я испытываю", – оставил под кадрами Иван.

Будущая мама была еще более лаконичной. Радостную новость она прокомментировала так: "+1".

По словам блогерши, ей было трудно не рассказывать подписчикам о своей беременности. Больше четырех месяцев это был секрет для аудитории. Парфильева лишь время от времени показывала фото из больницы, однако не углублялась в подробности. Теперь же все стало на свои места и поклонники поспешили поздравить будущих родителей.

Под постом о беременности собралось больше 6 тысяч комментариев (на момент написания новости), когда в среднем их около 100-200. Подписчики и коллеги усыпали Парфильеву приятными пожеланиями: "Наконец-то! Примите искренние поздравления", "Мы все уже очень любим этого ребенка", "У вас будет очень красивый ребенок", "Круто! Безгранично рада за вас", "Здоровья малышу и маме".

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