Тарабарова рассказала о гражданском браке с Дантесом и раскрыла причину разрыва: была измена со стороны Володи

Певица Светлана Тарабарова почти три года имела отношения с исполнителем Владимиром Дантесом. А расставшись, влюбленные какое-то время даже не здоровались друг с другом.

Об этом артистка рассказала в интервью на youtube-канале блоггера Славы Демина. Певица говорит, что сейчас ее отношения с Дантесом значительно теплее, но о каких-то дружеских отношениях речь не идет.

"Мало кто знает, что у тебя была довольно страстная любовь и отношения с Владимиром Дантесом", – начал разговор Слава Демин. "Божечки, кошмар какой", – то ли застеснялась, то ли не ожидала вопроса Светлана. "Чего ты так реагируешь?" – удивился Демин. "Ты знаешь, сейчас мне не стыдно…" – "Подожди, а что было стыдно? Почему?", – переспросил ведущий. Певица объяснила, что до своей свадьбы почти не рассказывала публично о своей личной жизни, потому что не хотела, чтобы информация о том "с кем встречается, не давали возможности музыке быть услышанной". "Сплетни об интимных отношениях разлетаются большим тиражом, чем музыка", – пояснила певица.

Видео дня

"У вас же не просто интимные отношения были, а гражданские – любовь", – сказал Демин. "Сейчас я выросла уже немного и понимаю, что это был некий максималим", – объяснила Тарабарова, почему не сложилось с Дантесом. О расставании говорит так: "Все до того шло, и с моей, и с его стороны".

"Мы были детьми, не очень хорошими, – продолжает Тарабарова. – Мы вместе были не окей. Очень токсичными друг для друга. Мы могли справиться со своими эмоциями, на нас навалилась слава, – вспоминает певица. – И подумали, что схватили бога за бороду. Такие крутые. Мы не знали, как это – уважение друг к другу. Мы не знали, как это – быть верными". И добавила, улыбаясь: "Ну, это уже со стороны Володи..."

Артистка говорит, что они встречались примерно три года: "Несколько раз хотели расписаться, но постоянно ссорились и все это ничем не заканчивалось". После расставания бывшие влюбленные не общались какое-то время и даже не здоровались, когда виделись. Демин вспомнил, как во время одного из сборных концертов организаторы специально развели выступления артистов, чтобы они не встретились за кулисами. "Потому что мы были огонь друг с другом, – смеется Тарабарова. – Сейчас мы начали здороваться, слава Богу. Стали взрослыми".

"Но я горжусь тем, какой Володя стал! Он и был классным", – говорит певица. Тарабарова добавляет, что и она была другой: "Мы были крейзи-ребятишками".

Напомним, певица Тарабарова вышла замуж за продюсера Алексея Бондаря, который старше ее на 14 лет. Певица познакомилась с ним в 2011 году в Одессе, а через пять лет сыграли свадьбу. В 2018 году Светлана родила сына, которого назвали Иваном. В 2020 году – дочь Марию. В апреле 2023 года родила третьего ребенка – дочь Полину.

Владимир Дантес после развода с певицей Надеждой Дорофеевой встречается с дизайнером и блогером Дарьей Кацуриной. Своих детей у него пока нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что родные Дантеса оказались в эпицентре боевых действий в Израиле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!