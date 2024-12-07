Наталья Бучинская прокомментировала состояние музыканта Лесика, у которого остановилось сердце прямо на сцене: я в откровенном шоке

Народная артистка Украины Наталья Бучинская вышла на связь после инцидента, который произошел на ее недавнем концерте во Львове. Прямо на сцене у музыканта Олега Турка, более известного под сценическим псевдонимом Лесик, остановилось сердце.

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На своей странице в Facebook 47-летняя исполнительница отметила, что артист находится в больнице под постоянным наблюдением специалистов. Звезда добавила, что была сильно шокирована внезапным ухудшением состояния коллеги и молится, чтобы с ним все было хорошо.

"Не поздно. Вовремя. Просто до сих пор нахожусь в тревоге и откровенно в шоке. 5 декабря состоялось мое сольное выступление во Львове. Это был запланированный концерт ко Дню Святого Николая, организованный, прежде всего, для жен, детей и семей военных. Приглашенным гостем на концерт был мой давний друг, коллега – Лесик Турко", – написала знаменитость.

Она акцентировала внимание на том, что экс-участник группы DZIDZIO никогда не был членом ее команды, поскольку он – сольный артист. По словам Натальи Бучинской, в тот день музыкант должен был продемонстрировать слушателям сразу три собственных премьерных песни, однако во время исполнения второй композиции у него произошло сердечное приступ.

"Просто со сцены Лесика забрали в больницу, а мы, собрав последние силы в кулак, завершали концерт. Постоянно находились на связи с женой артиста и организаторами, о положении вещей постоянно информировали зал. Все вопросы по диагнозу лучше знают врачи и жена Ирина. Это сфера профессионалов. Я только молюсь о скорейшем выздоровлении своего друга, коллеги и очень талантливого человека", – поделилась исполнительница.

Дополнительно звезда призвала всех неравнодушных присоединиться к сбору средств для лечения Олега Турка.

Напомним, 5 декабря во время концерта Натальи Бучинской во Львове на сцене потерял сознание музыкант Лесик. Оказалось, что у артиста остановилось сердце, и он попал в реанимацию одной из больниц города в тяжелом состоянии.

В сети появилось видео инцидента, на котором можно заметить, что он стоял на сцене с гитарой, а уже через мгновение потерял сознание. К Турку быстро подбежали мужчины и забрали его за кулисы.

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