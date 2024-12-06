На концерте Натальи Бучинской потерял сознание гитарист: в сеть попало шокирующее видео

Во время концерта народной артистки Украины Наталии Бучинской во Львове произошел неприятный инцидент. Прямо посреди концерта гитаристу стало плохо, и он потерял сознание.

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Момент попал на видео одного из ценителей творчества 47-летней исполнительницы. Запись опубликовали в Telegram-канале "Львівич. Новини".

"Сообщают, что во Львове во время концерта Натальи Бучинской, на сцене потерял сознание артист и гитарист Лесик", – сообщили в паблике.

На обнародованном видео можно увидеть, что музыкант стоял на сцене с гитарой, а затем неожиданно упал в обморок. К нему сразу подбежали несколько мужчин и отнесли за кулисы. На место инцидента мгновенно вызвали медиков.

Пока причины плохого самочувствия и состояние Лесика остаются неизвестными. Наталья Бучинская и представители ее команды пока не комментируют инцидент.

Напомним, весной 2024 года в сети разразился скандал из-за концерта артистки "Жоржини" в столичном Октябрьском дворце. Наталья Бучинская собрала полный зал, однако такой ажиотаж возмутил некоторых пользователей сети, которые называли певицу звездой Антимайдана. Тогда на сцене появились отец и дочь исполнительницы, а вот мужа Александра Якушева, бывшего замглавы СБУ, она решила держать подальше от глаз публики.

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