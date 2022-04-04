Так выглядит Украина. Фото Зеленского на втором месяце войны поразило сеть

Американский фотожурналист Рон Хавив сделал несколько эмоциональных фотографий с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые поразили пользователей сети. Вскоре снимок опубликовала украинская телеведущая Наталья Влащенко, собрав в комментариях восторг и уважение от украинцев о главе нашего государства.

Соответствующее фото она разместила на личной странице в Facebook. В сети отмечают, что Зеленский проявил себя, так, как не проявлял себя ни один президент Украины, чего украинцы никогда не забудут (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Какое фото! В нем – все события этих драматических недель... Никогда не забуду, что он был (и есть!) со страной, и как он был с каждым из нас…", – написала Влащенко.

Видео дня

На опубликованном кадре Рон Хавив запечатлел Владимира Зеленского в нескольких эмоциях: уставшим, подавленным и опечаленным. Он склонил голову, закрыл глаза и облокотился на руку.

Снимок, опубликованный у Влащенко на странице, собрал почти 5 тысяч лайков, 435 репостов и более 640 комментариев.

"У нас президент, которого есть за что уважать, и за которого не стыдно", "Я за него не голосовала, да еще немного иронизировала и критиковала! А теперь разорву каждого тявкнувшего в его сторону!", "Сейчас он доказал это тем, кто не верил. Сил президенту и терпения", "Настоящий", "Владимир Александрович сегодня заслуживает уважения, добрых слов и всяческой поддержки!";

"Ни с кем другим мы бы не выиграли эту войну, а я уверена, что мы уже ее выиграли", "Прекрасный, горжусь", "Он удивил многих, кто не верил в него", "Вся боль Украины в этом фото", "Во взгляде этого человека – боль нашей страны", "Спасибо ему, что не сдал Украину, что остался", "Мужественно держится", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Владимир Зеленский выступил на ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми", где рассказал о войне в Украине, попросил поддержки, максимальной огласки и распространения правды.

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