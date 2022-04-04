'Наполните тишину своей музыкой': Зеленский в видеообращении на церемонии вручения премии 'Грэмми' попросил поддержки для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением ко всему миру на 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в ночь на 4 апреля 2022 года. В коротком видео, записанном заранее, политик рассказал о войне в Украине, попросил поддержки, максимальной огласки и распространения правды.

По словам главы государства, молчание будет способствовать одобрению кровавой политики РФ. С роликом можно ознакомиться на YouTube The Independent (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину своей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете", – начал президент Украины.

Видео дня

Владимир Зеленский подчеркнул, что истории преступлений России должны быть услышаны в мире, чтобы смерти граждан Украины не ощущались далекими. Также он рассказал, что украинские музыканты сегодня направляют свое творчество на поднятие боевого духа раненых в госпиталях.

Кроме того, политик попросил рассказывать правду об ужасных событиях в независимой Украине и не оставаться в стороне.

"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас, чем можете. Любым. Но не молчите… Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми и свободными, как вы на сцене "Грэмми", – закончил Владимир Александрович.

После эмоционального видеообращения на сцене премии зазвучала композиция Джона Ледженда – Free, к которому присоединились украинские артисты Мика Ньютон, Люба Якимчук и Сюзанна Игидан

Как сообщал OBOZREVATEL, на премии вручения "Оскара-2022" не было обращения Владимира Зеленского. Однако звезды все же выразили свою поддержку Украине.

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